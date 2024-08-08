TRT 1 TÜRKİYE İTALYA VOLEYBOL MAÇI CANLI İZLE || Filenin Sultanları yarı final Türkiye İtalya voleybol maçı canlı yayın

Giriş Tarihi: 08.08.2024 20:46
Güncelleme Tarihi: 08.08.2024
20:46
Filenin Sultanları yarı final karşılaşmasında! Tarihimizde ilk defa madalya için mücadele eden A Milli Kadın Voleybol Takımı sahaya çıkıyor. Finalde ABD karşısında olmak için canla başla mücadele edecek Millilerin maçı TRT 1 canlı yayın ile takip edilecek. Türkiye İtalya voleybol maçı canlı izle HD, kesintisiz seçenekleriyle takip ediliyor. 8 Ağustos saat 21.00 itibarıyla Daniele Santarelli yönetimindeki takım hazırlığını tamamladı. Melissa Vargas, Ebrar Karakurt, Zehra Güneş gibi oyuncularıyla sahada olacak Sultanlar Egonu, Orro, Danesi gibi isimleriyle iddialı rakibi karşısında olacak. Türkiye İtalya maçı için nefesler tutuldu. İşte, Türkiye İtalya voleybol maçı canlı izle HD, kesintisiz...