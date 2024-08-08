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Giriş Tarihi: 08.08.2024 20:46 Güncelleme Tarihi: 08.08.2024 20:46

TRT 1 TÜRKİYE İTALYA VOLEYBOL MAÇI CANLI İZLE || Filenin Sultanları yarı final Türkiye İtalya voleybol maçı canlı yayın

Filenin Sultanları yarı final karşılaşmasında! Tarihimizde ilk defa madalya için mücadele eden A Milli Kadın Voleybol Takımı sahaya çıkıyor. Finalde ABD karşısında olmak için canla başla mücadele edecek Millilerin maçı TRT 1 canlı yayın ile takip edilecek. Türkiye İtalya voleybol maçı canlı izle HD, kesintisiz seçenekleriyle takip ediliyor. 8 Ağustos saat 21.00 itibarıyla Daniele Santarelli yönetimindeki takım hazırlığını tamamladı. Melissa Vargas, Ebrar Karakurt, Zehra Güneş gibi oyuncularıyla sahada olacak Sultanlar Egonu, Orro, Danesi gibi isimleriyle iddialı rakibi karşısında olacak. Türkiye İtalya maçı için nefesler tutuldu. İşte, Türkiye İtalya voleybol maçı canlı izle HD, kesintisiz...

TRT 1 TÜRKİYE İTALYA VOLEYBOL MAÇI CANLI İZLE || Filenin Sultanları yarı final Türkiye İtalya voleybol maçı canlı yayın

Türkiye İtalya voleybol maçı canlı izle TRT 1 ekranlarında takip ediliyor. Kaptan Eda Erdem'in liderliğinde sahada olacak Sultanlar altın madalya için mücadele ediyor. Uzun soluklu bir maç olması bekleniyor. Tüm Türkiye ekran başında yerini aldı. Filenin Sultanları yarı final Türkiye İtalya canlı yayın araştırmaları hız kazanmış durumda. İşte, Türkiye İtalya voleybol maçı canlı izle ekranı HD, kesintisiz...

TRT 1 TÜRKİYE İTALYA VOLEYBOL MAÇI CANLI İZLE || Filenin Sultanları yarı final Türkiye İtalya voleybol maçı canlı yayın

FİLENİN SULTANLARI YARI FİNAL MAÇI TRT 1'DE!

Filenin Sultanları yarı final maçı için İtalya karşısında. Grup aşamasında 3-0 yenildiğimiz Egonu'lu Orro'lu İtalya için rövanş zamanı. Çin'i 3-2 devirerek yarı finale çıkan A Milli Kadın Voleybol Takımı bugün yenerse ABD karşısında final oynayacak.

Saat 21.00'de başlayan heyecanlı mücadele TRT 1 ekranlarından takip ediliyor.

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TRT 1 TÜRKİYE İTALYA VOLEYBOL MAÇI CANLI İZLE || Filenin Sultanları yarı final Türkiye İtalya voleybol maçı canlı yayın

TÜRKİYE İTALYA VOLEYBOL MAÇI CANLI İZLE

Türkiye İtalya maçı canlı yayın TRT 1 ekranında:

https://www.tabii.com/tr/watch/live/trt1?trackId=150002

TRT 1 TÜRKİYE İTALYA VOLEYBOL MAÇI CANLI İZLE || Filenin Sultanları yarı final Türkiye İtalya voleybol maçı canlı yayın

TÜRKİYE İTALYA'YA YENİLİRSE NE OLUR?

Türkiye İtalya karşısında kaybetmesi durumunda bronz madalya maçına çıkacak. Bronz için Brezilya ile oynaması bekleniyor.

Filenin Sultanları İtalya'yı geçerse ABD karşısında final oynayacak.

TRT 1 TÜRKİYE İTALYA VOLEYBOL MAÇI CANLI İZLE || Filenin Sultanları yarı final Türkiye İtalya voleybol maçı canlı yayın

TRT FREKANS BİLGİLERİ

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Frekans 11794

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