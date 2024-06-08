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Tuva Cihangir Atasever uzay yolculuğu CANLI İZLE | VSS Unity uzaya çıkışı canlı yayın izle ekranı
Giriş Tarihi: 08.06.2024 12:07
Güncelleme Tarihi: 08.06.2024
12:07
Türkiye'nin ikinci uzay yolculuğuna artık saatler kaldı. İkinci astronot Tuva Cihangir Atasever'in de içinde yer alacağı Virgin Galactic'e ait "VSS Unity" yörünge altı aracını taşıyan uçak, New Mexico'daki Spaceport tesisinden havalanacak. 8 Haziran bugün saat 17.30'da başlayacak uçuş canlı yayınla izlenebilecek. Bu tarihi anları anbean takip etmek isteyenler ''Uzay yolculuğu canlı yayın izle ekranı'' şeklindeki araştırmalarına başladı. Peki, İkinci uzay yolculuğu nasıl ve hangi kanaldan izlenecek? VSS Unity uzaya çıkışı canlı nereden ve nasıl izlenir? İşte, Tuva Cihangir Atasever uzay yolculuğu canlı izle...