Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Tuva Cihangir Atasever uzay yolculuğu CANLI İZLE | VSS Unity uzaya çıkışı canlı yayın izle ekranı
Giriş Tarihi: 08.06.2024 12:07 Güncelleme Tarihi: 08.06.2024 12:07

Tuva Cihangir Atasever uzay yolculuğu CANLI İZLE | VSS Unity uzaya çıkışı canlı yayın izle ekranı

Türkiye'nin ikinci uzay yolculuğuna artık saatler kaldı. İkinci astronot Tuva Cihangir Atasever'in de içinde yer alacağı Virgin Galactic'e ait "VSS Unity" yörünge altı aracını taşıyan uçak, New Mexico'daki Spaceport tesisinden havalanacak. 8 Haziran bugün saat 17.30'da başlayacak uçuş canlı yayınla izlenebilecek. Bu tarihi anları anbean takip etmek isteyenler ''Uzay yolculuğu canlı yayın izle ekranı'' şeklindeki araştırmalarına başladı. Peki, İkinci uzay yolculuğu nasıl ve hangi kanaldan izlenecek? VSS Unity uzaya çıkışı canlı nereden ve nasıl izlenir? İşte, Tuva Cihangir Atasever uzay yolculuğu canlı izle...

Tuva Cihangir Atasever uzay yolculuğu CANLI İZLE | VSS Unity uzaya çıkışı canlı yayın izle ekranı

Türkiye'nin yaklaşık 1 saat 10 dakika sürmesi planlanan ikinci uzay yolculuğu bugün başlıyor. İkinci Türk astronotu taşıyan Virgin Galactic'e ait "VSS Unity" yörünge altı aracını taşıyan uçak, 8 Haziran Cumartesi saat 17.30'da havalanacak. VSS Unity canlı izle ekranı ile tarihi anlara şahitlik edilebilecek. Bu noktada Tuva Cihangir Atasever uzay yolculuğu canlı izle linki araştırmaları hız kazandı. Tuva Cihangir Atasever uzay yolculuğu nereden ve nasıl izlenir? İşte, YouTube ile Tuva Cihangir Atasever uzay yolculuğu canlı yayın ekranı...

Tuva Cihangir Atasever uzay yolculuğu CANLI İZLE | VSS Unity uzaya çıkışı canlı yayın izle ekranı

TÜRKİYE'NİN İKİNCİ UZAY DENEYİMİ BAŞLIYOR!

Türkiye'nin göklerdeki başarısı uzayda da devam ediyor. Uzay alanında büyük atılımlara ve çalışmalara yönelen Türkiye, Astronot Alper Gezeravcı'nın uzaya gitmesinin ardından Astronot Tuva Cihangir Atasever'in yörünge altı araştırma uçuşuna şahitlik edecek.

Türkiye'nin ikinci astronotu Tuva Cihangir Atasever'in tarihi uzay yolculuğu bugün gerçekleşecek. Atasever uzay yolculuğunu "VSS Unity" aracıyla yapacak.

Virgin Galactic'e ait "VSS Unity" yörünge altı aracını taşıyan uçak, ABD yerel saatiyle 08.30 sularında (TSİ 17.30) New Mexico'daki Spaceport tesisinden havalanacak.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Tuva Cihangir Atasever uzay yolculuğu CANLI İZLE | VSS Unity uzaya çıkışı canlı yayın izle ekranı

Atasever'in araştırmacı astronot olarak bulunduğu 6 kişilik "Galactic 07" ekibinde ABD'den iki, İtalya'dan da bir özel astronotun yanı sıra 2 pilot yer alacak.

Tuva Cihangir Atasever uzay yolculuğu CANLI İZLE | VSS Unity uzaya çıkışı canlı yayın izle ekranı

UÇUŞ 1 SAAT 10 DAKİKA SÜRECEK

Yaklaşık 1 saat 10 dakika sürmesi planlanan uçuşta "VSS Unity" yörünge altı aracının, taşıyıcı uçak aracılığıyla yaklaşık 45 bin feetlik yüksekliğe erişmesi, ardından hibrit yakıtlı roket motorunu ateşleyerek yaklaşık 90 kilometre irtifaya ulaşması bekleniyor.

Tuva Cihangir Atasever uzay yolculuğu CANLI İZLE | VSS Unity uzaya çıkışı canlı yayın izle ekranı

3 DAKİKADA 7 DENEY YAPACAK

Tuva Cihangir Atasever, yaklaşık 3 dakikalık serbest düşme fazında, mikro yer çekimi ortamında 7 bilimsel deneyi gerçekleştirmesi planlanıyor.

Atasever'in uzayda gerçekleştireceği deneyler İnsülin Kalemi Testi, MESSAGE, METABOLOM, Yörünge Altı Uçuşta Vezikül Analizi, IvmeRad Radyasyon Dozimetresi, MIYELOID ve BEACON olarak açıklandı.

SON DAKİKA