Tuva Cihangir Atasever uzay yolculuğu CANLI İZLE | VSS Unity uzaya çıkışı canlı yayın izle ekranı

Türkiye'nin yaklaşık 1 saat 10 dakika sürmesi planlanan ikinci uzay yolculuğu bugün başlıyor. İkinci Türk astronotu taşıyan Virgin Galactic'e ait "VSS Unity" yörünge altı aracını taşıyan uçak, 8 Haziran Cumartesi saat 17.30'da havalanacak. VSS Unity canlı izle ekranı ile tarihi anlara şahitlik edilebilecek. Bu noktada Tuva Cihangir Atasever uzay yolculuğu canlı izle linki araştırmaları hız kazandı. Tuva Cihangir Atasever uzay yolculuğu nereden ve nasıl izlenir? İşte, YouTube ile Tuva Cihangir Atasever uzay yolculuğu canlı yayın ekranı...