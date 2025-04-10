UEFA Avrupa Ligi çeyrek final maç programı 2025: Avrupa Ligi’nde bugün hangi maçlar var, hangi kanalda? İşte eşleşmeler

UEFA Avrupa Ligi çeyrek final maç takvimi takip ediliyor. Tura yükselen Lazio, Bodo/Glimt, Manchester United, Lyon, Eintracht Frankfurt, Tottenham, Athletic Bilbao ve Rangers yarı finalde yer alacak 4 takımdan biri olmak için mücadele verecek. Peki; UEFA Avrupa Ligi çeyrek final maçları ne zaman ve hangi kanalda canlı yayınlanıyor?