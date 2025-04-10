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UEFA Avrupa Ligi çeyrek final maç programı 2025: Avrupa Ligi'nde bugün hangi maçlar var, hangi kanalda? İşte eşleşmeler
Giriş Tarihi: 10.04.2025 10:06
Güncelleme Tarihi: 10.04.2025
10:12
UEFA Avrupa Ligi çeyrek final maç programı 2025: Avrupa Ligi'nde bugün hangi maçlar var, hangi kanalda? İşte eşleşmeler
UEFA Avrupa Ligi çeyrek final maç programı futbolseverlerin gündemindeki yerini aldı. 2 maçtan oluşacak turda yarı final bileti almak isteyen takımlar toplamda elde ettikleri skorla bir üst tura yükselecek. Karşılaşmaların rövanşları ise 17 Nisan tarihinde oynanacak. 8 takımın eşleşmeleri ve fikstürü belirlendi. Peki; UEFA Avrupa Ligi çeyrek final maçları ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?