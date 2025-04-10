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Haberler Yaşam UEFA Avrupa Ligi çeyrek final maç programı 2025: Avrupa Ligi'nde bugün hangi maçlar var, hangi kanalda? İşte eşleşmeler
Giriş Tarihi: 10.04.2025 10:06 Güncelleme Tarihi: 10.04.2025 10:12

UEFA Avrupa Ligi çeyrek final maç programı 2025: Avrupa Ligi'nde bugün hangi maçlar var, hangi kanalda? İşte eşleşmeler

UEFA Avrupa Ligi çeyrek final maç programı futbolseverlerin gündemindeki yerini aldı. 2 maçtan oluşacak turda yarı final bileti almak isteyen takımlar toplamda elde ettikleri skorla bir üst tura yükselecek. Karşılaşmaların rövanşları ise 17 Nisan tarihinde oynanacak. 8 takımın eşleşmeleri ve fikstürü belirlendi. Peki; UEFA Avrupa Ligi çeyrek final maçları ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

UEFA Avrupa Ligi çeyrek final maç programı 2025: Avrupa Ligi’nde bugün hangi maçlar var, hangi kanalda? İşte eşleşmeler

UEFA Avrupa Ligi çeyrek final maç takvimi takip ediliyor. Tura yükselen Lazio, Bodo/Glimt, Manchester United, Lyon, Eintracht Frankfurt, Tottenham, Athletic Bilbao ve Rangers yarı finalde yer alacak 4 takımdan biri olmak için mücadele verecek. Peki; UEFA Avrupa Ligi çeyrek final maçları ne zaman ve hangi kanalda canlı yayınlanıyor?

UEFA Avrupa Ligi çeyrek final maç programı 2025: Avrupa Ligi’nde bugün hangi maçlar var, hangi kanalda? İşte eşleşmeler

UEFA AVRUPA LİGİ ÇEYREK FİNAL HEYECANI BAŞLIYOR!

UEFA Avrupa Ligi çeyrek final maçları 10 Nisan bugün oynanacak. Son 16'da elde ettikleri skorlarla çeyrek final biletini alan Lazio, Bodo/Glimt, Manchester United, Lyon, Eintracht Frankfurt, Tottenham, Athletic Bilbao ve Rangers 2 aşamadan oluşacak turda rövanşları 17 Nisanda oynayacak ve yarı final bileti almaya çalışacak.

İşte, eşleşmeler ve fikstür:

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UEFA Avrupa Ligi çeyrek final maç programı 2025: Avrupa Ligi’nde bugün hangi maçlar var, hangi kanalda? İşte eşleşmeler

UEFA AVRUPA LİGİ MAÇ TAKVİMİ

19.45 Bodo/Glimt-Lazio

22.00 Rangers-Athletic Bilbao

22.00 Lyon-Manchester United

22.00 Tottenham-Eintracht Frankfurt

UEFA Avrupa Ligi çeyrek final maç programı 2025: Avrupa Ligi’nde bugün hangi maçlar var, hangi kanalda? İşte eşleşmeler

UEFA AVRUPA LİGİ ÇEYREK FİNAL MAÇLARI HANGİ KANALDA?

Bodo/Glimt-Lazio, Rangers-Athletic Bilbao ve Lyon-Manchester United maçları Tabii Spor platformundan yayımlanırken Tottenham-Eintracht Frankfurt maçı TRT 1 ekranlarından canlı izlenecek.

UEFA Avrupa Ligi çeyrek final maç programı 2025: Avrupa Ligi’nde bugün hangi maçlar var, hangi kanalda? İşte eşleşmeler