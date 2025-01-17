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İNDİRİM ŞENLİĞİ BAŞLIYOR! A101 aktüel 23 Ocak kataloğu:Valiz çeşitleri,küçük ev aletleri, tencere setleri ve deterjanlar...
Giriş Tarihi: 17.01.2025 16:32
Güncelleme Tarihi: 17.01.2025
16:32
İNDİRİM ŞENLİĞİ BAŞLIYOR! A101 aktüel 23 Ocak kataloğu:Valiz çeşitleri,küçük ev aletleri, tencere setleri ve deterjanlar...
A101 aktüel 23 Ocak Perşembe kataloğuyla yayınlandı. Her hafta Perşembe günü zincir marketlerde birbirinden indirimli fiyatlarla binlerce üründe kampanyala gerçekleşiyor. Temel gıdadan küçük ev aletlerine, deterjanlardan ankastre setlerine, hazır giyimden ev tekstiline ve mutfak gereçlerinde birçok ürünün fiyatlarındaki düşüş alışveriş severlerin gözünden kaçmıyor. Bu haftaki kataloğun yıldızları arasında dikiş makinesi, seramik tencere seti, valiz çeşitleri ve karnesini alan öğrenciler için oyuncuk çeşitleri oldu. İşte A101 aktüel 23 Ocak indirim kataloğu ve fiyat listesi