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Haberler Yaşam İNDİRİM ŞENLİĞİ BAŞLIYOR! A101 aktüel 23 Ocak kataloğu:Valiz çeşitleri,küçük ev aletleri, tencere setleri ve deterjanlar...
Giriş Tarihi: 17.01.2025 16:32 Güncelleme Tarihi: 17.01.2025 16:32

İNDİRİM ŞENLİĞİ BAŞLIYOR! A101 aktüel 23 Ocak kataloğu:Valiz çeşitleri,küçük ev aletleri, tencere setleri ve deterjanlar...

A101 aktüel 23 Ocak Perşembe kataloğuyla yayınlandı. Her hafta Perşembe günü zincir marketlerde birbirinden indirimli fiyatlarla binlerce üründe kampanyala gerçekleşiyor. Temel gıdadan küçük ev aletlerine, deterjanlardan ankastre setlerine, hazır giyimden ev tekstiline ve mutfak gereçlerinde birçok ürünün fiyatlarındaki düşüş alışveriş severlerin gözünden kaçmıyor. Bu haftaki kataloğun yıldızları arasında dikiş makinesi, seramik tencere seti, valiz çeşitleri ve karnesini alan öğrenciler için oyuncuk çeşitleri oldu. İşte A101 aktüel 23 Ocak indirim kataloğu ve fiyat listesi

İNDİRİM ŞENLİĞİ BAŞLIYOR! A101 aktüel 23 Ocak kataloğu:Valiz çeşitleri,küçük ev aletleri, tencere setleri ve deterjanlar...

A 101 aktüel 23 Ocak kataloğu ve fiyat listesi alışveriş severlerle yeni hafta fırsatlarıyla paylaşıldı. Bu Perşembe binlerce üründe yer alan kampanyalar için araştırmalar başladı. Elektronikler, deterjanlar, tencere setleri, oyuncak çeşitleri gibi birçok farklı ürün farlarda. İşte A101 aktüel 23 Ocak indirimleri...

İNDİRİM ŞENLİĞİ BAŞLIYOR! A101 aktüel 23 Ocak kataloğu:Valiz çeşitleri,küçük ev aletleri, tencere setleri ve deterjanlar...

A101 AKTÜEL 23 OCAK AKTÜEL KATALOĞU

Antep Fıstıklı ve Çıtır Kadayıflı Dubail Çikolata 35 g 4,49

Antep Fıstıklı ve Çıtır Kadayıflı Dubail Çikolata 30 g 3,99

Antep Fıstıklı ve Çıtır Kadayıflı Dubail Çikolata 100 g 8,99

Çikolata Kremalı Bisküvi 3x87 g 12,40

Kakaolu Kremalı Bisküvi 4x61 g 7,27

Fındıklı Gofret 31 g 1,15

Çubuk Bisküvi 36 g 2,23

Meyve Bar Çeşitleri 35 g 8,12

Bisküvi Çeşitleri 81 g 12,50

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İNDİRİM ŞENLİĞİ BAŞLIYOR! A101 aktüel 23 Ocak kataloğu:Valiz çeşitleri,küçük ev aletleri, tencere setleri ve deterjanlar...

A101 AKTÜEL 23 OCAK AKTÜEL KATALOĞU

Ultra Çamaşır Suyu 4 Kg 87,50

Yumuşatıcı Çeşitleri 4 L 87,50

Sıvı Sabun Çeşitleri 4 L 79,00

Patates Cipsi Çeşitleri 135 g 15,90

Süt Mısır Cips 100 g 25,50

İNDİRİM ŞENLİĞİ BAŞLIYOR! A101 aktüel 23 Ocak kataloğu:Valiz çeşitleri,küçük ev aletleri, tencere setleri ve deterjanlar...

A101 AKTÜEL 23 OCAK AKTÜEL KATALOĞU

Probiyotik Yoğurt 900 g 52,50

Latte Kahveli Sütlü İçecek 1 L 62,50

Tam Yağlı Klasik İnek Peyniri 500 g 159,00

Yarım Yağlı Dilimli Tost Peyniri 1200 g 225,00

Kefir Orman Meyveli Kefir 1 L 52,50

İNDİRİM ŞENLİĞİ BAŞLIYOR! A101 aktüel 23 Ocak kataloğu:Valiz çeşitleri,küçük ev aletleri, tencere setleri ve deterjanlar...

A101 AKTÜEL 23 OCAK AKTÜEL KATALOĞU

Oyuncak Tabanca 159 TL

Oyuncak İş Araçları 179 TL

Oyuncak Işıklı Pop It 199 TL

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