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YENİ HAFTANIN FIRSATLARI! 30 Mayıs BİM aktüel kataloğu yayında: Elektrikli bisiklet, valiz çeşitleri, şarjlı süpürge, temizlik seti...
Giriş Tarihi: 23.05.2025 07:41
Güncelleme Tarihi: 23.05.2025
07:41
YENİ HAFTANIN FIRSATLARI! 30 Mayıs BİM aktüel kataloğu yayında: Elektrikli bisiklet, valiz çeşitleri, şarjlı süpürge, temizlik seti...
BİM'de yeni haftanın cuma günü fırsatları belli oldu. 30 Mayıs tarihli kataloğunda yer alan güncel ürünler, alışveriş tutkunlarıyla buluşmaya hazırlanıyor. Gelecek hafta BİM raflarında; elektrikli bisiklet, teknoloji ürünleri, çeşitli giyim seçenekleri, küçük ev aletleri, gıda ve temizlik ürünleri gibi birçok kategoride indirimli ürünler yer alacak. İşte 30 Mayıs BİM aktüel kataloğunun detayları...