YENİ HAFTANIN FIRSATLARI! 30 Mayıs BİM aktüel kataloğu yayında: Elektrikli bisiklet, valiz çeşitleri, şarjlı süpürge, temizlik seti...

BİM marketlerinde Mayıs ayına özel ürünler satışa sunulmaya devam ediyor. 30 Mayıs 2025 tarihli yeni hafta kataloğu ile BİM'in fırsat ürünleri belli oldu. Mayıs ayına özel seçkin ürünler, BİM raflarında yerini alarak alışveriş tutkunlarını bekliyor. İşte Cuma gününe özel fırsatlarla hazırlanan BİM 30 Mayıs aktüel kataloğunun detayları...