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Haberler Yaşam YENİ HAFTANIN FIRSATLARI! 30 Mayıs BİM aktüel kataloğu yayında: Elektrikli bisiklet, valiz çeşitleri, şarjlı süpürge, temizlik seti...
Giriş Tarihi: 23.05.2025 07:41 Güncelleme Tarihi: 23.05.2025 07:41

YENİ HAFTANIN FIRSATLARI! 30 Mayıs BİM aktüel kataloğu yayında: Elektrikli bisiklet, valiz çeşitleri, şarjlı süpürge, temizlik seti...

BİM'de yeni haftanın cuma günü fırsatları belli oldu. 30 Mayıs tarihli kataloğunda yer alan güncel ürünler, alışveriş tutkunlarıyla buluşmaya hazırlanıyor. Gelecek hafta BİM raflarında; elektrikli bisiklet, teknoloji ürünleri, çeşitli giyim seçenekleri, küçük ev aletleri, gıda ve temizlik ürünleri gibi birçok kategoride indirimli ürünler yer alacak. İşte 30 Mayıs BİM aktüel kataloğunun detayları...

YENİ HAFTANIN FIRSATLARI! 30 Mayıs BİM aktüel kataloğu yayında: Elektrikli bisiklet, valiz çeşitleri, şarjlı süpürge, temizlik seti...

BİM marketlerinde Mayıs ayına özel ürünler satışa sunulmaya devam ediyor. 30 Mayıs 2025 tarihli yeni hafta kataloğu ile BİM'in fırsat ürünleri belli oldu. Mayıs ayına özel seçkin ürünler, BİM raflarında yerini alarak alışveriş tutkunlarını bekliyor. İşte Cuma gününe özel fırsatlarla hazırlanan BİM 30 Mayıs aktüel kataloğunun detayları...

YENİ HAFTANIN FIRSATLARI! 30 Mayıs BİM aktüel kataloğu yayında: Elektrikli bisiklet, valiz çeşitleri, şarjlı süpürge, temizlik seti...

30 MAYIS BİM AKTÜEL KATALOĞU

Kule tipi vantilatör: 1.390 TL

43" televizyon: 11.750 TL

55" televizyon: 27.900 TL

32" televizyon: 4.390 TL

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YENİ HAFTANIN FIRSATLARI! 30 Mayıs BİM aktüel kataloğu yayında: Elektrikli bisiklet, valiz çeşitleri, şarjlı süpürge, temizlik seti...

Akıllı cep telefonu: 9.250 TL

Smart çelik kasa: 1.950 TL

Sinek kovucu ürün

Gece lambası

Turbo siyah cam ankastre set (ocak, fırın, davlumbaz): 8.690 TL

YENİ HAFTANIN FIRSATLARI! 30 Mayıs BİM aktüel kataloğu yayında: Elektrikli bisiklet, valiz çeşitleri, şarjlı süpürge, temizlik seti...

Beyaz cam ankastre set: 9.250 TL

Mikrodalga fırın: 2.499 TL

Dondurucu 5+1 çekmece: 10.990 TL

3 çekmeceli derin dondurucu: 6.900 TL

Kablosuz buharlı ütü: 1.990 TL

Şarjlı süpürge: 4.790 TL

YENİ HAFTANIN FIRSATLARI! 30 Mayıs BİM aktüel kataloğu yayında: Elektrikli bisiklet, valiz çeşitleri, şarjlı süpürge, temizlik seti...

Mini blender seti: 1.449 TL

Çok amaçlı el tartısı: 349 TL

Süpürge modeli: 6.190 TL

Saç kurutma makinesi: 999 TL

Dondurma yapabilen yoğurma makinesi: 3.490 TL

Mini fırın: 1.950 TL