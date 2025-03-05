Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final kura çekimi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Fenerbahçe, Beşiktaş ve Galatasaray rakipleri...

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final kura çekimi futbolseverler tarafından merakla bekleniyor. Bu yıl ilk kez uygulanan grup aşamasında ilk iki sırayı alan takımlar çeyrek finale yükseldi. 8 takımın yer alacağı kura çekiminde derbi eşleşmesi ihtimali yüksek görünüyor. Peki, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final kura çekimi ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?