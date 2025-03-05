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Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final kura çekimi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Fenerbahçe, Beşiktaş ve Galatasaray rakipleri...
Giriş Tarihi: 05.03.2025 14:15
Güncelleme Tarihi: 05.03.2025
14:15
Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final kura çekimi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Fenerbahçe, Beşiktaş ve Galatasaray rakipleri...
Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final kura çekimi futbolseverlerin gündeminde. Grup aşamasının tamamlanmasıyla birlikte, çeyrek finale yükselen takımlar belli oldu ve gözler kura çekimine çevrildi. Fenerbahçe, Beşiktaş ve Galatasaray'ın rakipleri bu çekilişle netleşecek. İlk kez düzenlenen grup aşamasını ilk iki sırada tamamlayan ekipler çeyrek finale adını yazdırdı. Peki, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final kura çekimi ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?