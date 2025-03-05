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Giriş Tarihi: 05.03.2025 14:15 Güncelleme Tarihi: 05.03.2025 14:15

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final kura çekimi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Fenerbahçe, Beşiktaş ve Galatasaray rakipleri...

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final kura çekimi futbolseverlerin gündeminde. Grup aşamasının tamamlanmasıyla birlikte, çeyrek finale yükselen takımlar belli oldu ve gözler kura çekimine çevrildi. Fenerbahçe, Beşiktaş ve Galatasaray'ın rakipleri bu çekilişle netleşecek. İlk kez düzenlenen grup aşamasını ilk iki sırada tamamlayan ekipler çeyrek finale adını yazdırdı. Peki, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final kura çekimi ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final kura çekimi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Fenerbahçe, Beşiktaş ve Galatasaray rakipleri...

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final kura çekimi futbolseverler tarafından merakla bekleniyor. Bu yıl ilk kez uygulanan grup aşamasında ilk iki sırayı alan takımlar çeyrek finale yükseldi. 8 takımın yer alacağı kura çekiminde derbi eşleşmesi ihtimali yüksek görünüyor. Peki, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final kura çekimi ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final kura çekimi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Fenerbahçe, Beşiktaş ve Galatasaray rakipleri...

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI ÇEYREK FİNAL KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN,SAAT KAÇTA?
Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final kura çekimi 6 Mart 2025 Perşembe günü saat 14.30'da kulüp yetkililerinin katılımı ile TFF Riva Hasan Doğan Millî Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirilecek.

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Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final kura çekimi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Fenerbahçe, Beşiktaş ve Galatasaray rakipleri...

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI ÇEYREK FİNAL KURA ÇEKİMİ HANGİ KANALDA?

Orhan Saka Konferans Salonu'nda yapılacak kura çekimi, A Spor'dan canlı olarak yayınlanacaktır.

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final kura çekimi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Fenerbahçe, Beşiktaş ve Galatasaray rakipleri...

Karşılaşmalar tek maç eleme usulüne göre seri başı takımların ev sahipliğinde oynanacak. Yarı final müsabakalarının tarihi ise 22,23,24 Nisan olarak belirlendi.

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final kura çekimi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Fenerbahçe, Beşiktaş ve Galatasaray rakipleri...

ZTK ÇEYREK FİNAL EŞLEŞMELERİ
Grup maçlarında lider olan Trabzonspor, Fenerbahçe, TÜMOSAN Konyaspor ve Beşiktaş seri başı olurken grup ikincisi olan İskenderunspor, Göztepe, Galatasaray ve Sipay Bodrum FK ile eşleşme yaşayacak.