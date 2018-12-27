Hafızayı kuvvetlendirmek için okunacak dualar

Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu, merak edilen bir konuyu daha izleyiciler ile paylaştı. Özellikle öğrenciler tarafından sıkça araştırılan hafızayı kuvvetlendirmek için okunacak duayı bu başlık altında bulabilirsiniz. Nihat Hatipoğlu'nun hafızayı güçlendirmek için tavsiye ettiği dua şöyle;

Özellikle sınavlardan önce merak edilen konuların başında yer alır. Bu konuda da Yüce Allah'tan yardım dilemek isteyenler hafızayı kuvvetlendirmek için okunacak duayı buradan bulabilecekler.

HAFIZAYI GÜÇLENDİRMEK İÇİN OKUNACAK DUALAR

Ya Rabbi, bize peygamberlere lütfettiğin hafızaya benzer bir hafıza nebilere lütfettiğin ilhama benzer bir ilham gücü ve velilere lütfettiğin anlayışa benzer bir anlayış nasip et. Bütün bunları kendi zenginliğinle lütfet. Sen cömert olanların en cömerdisin. Göğsümü genişlet. Bana güçlü anlayış nasip et.