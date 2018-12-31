Kerem Alışık kimdir?

Kerem Alışık, 5 Haziran 1960 tarihinde İstanbul'da Nişantaşı'nda doğmuştur. Sinema oyuncusu Sadri Alışık ve Çolpan İlhan'ın oğludur. Yazar Attila İlhandayısıdır.

Bir süre "Anadolu Üsküdar 1908 Spor Kulübü" futbol takımında oynamıştır. 1995 yılında Yönetmen Ünal Küpeli'nin yönettiği "Fırtınalar" dizisiyle oyunculuğa başladı.

Askerliğini Gölcük'de bahriyeli olarak yaptı.

Tiyatro sahnesine ise ilk olarak Tiyatro Kedi'deHakan Altıner'in yönettiği "Fehim Paşa Konağı" adlı oyunla adımını attı.

2000 yılında İlk sinema filmi deneyimini, yönetmenliğini ve senaryo yazarlığını; gazeteci Savaş Ay'ın yaptığı "Dansöz" filmi ile yaşadı.

2005 yılından beri annesi Çolpan İlhan ile birlikte kurduğu Sadri Alışık Kültür Merkezi'nde eğitmenlik yapmaktadır.

13 Mayıs 2008 tarihinde İstanbul Gösteri Merkezinde düzenlenen 14. Kral TV Video Müzik Ödülleri'nin sunuculuğunu Berna Laçin ile beraber yaptı.

Kerem Alışık oyunculuğun yanı sıra şiir yazmaktadır. Yayınlanmış iki şiir kitabı ve basılmış üç şiir albümü bulunmaktadır.

Kerem Alışık, 1992 yılında Sibel Turnagöl'le evlendi. 1997 yılında boşandı. "Sadri" adında bir oğlu var. Kerem Alışık, 2010 yılından beri oyuncu Songül Öden ile birliktedir. Aralık 2015 ayında ayrıldılar.

12 Aralık 2015 tarihinde Çolpan İlhan - Sadri Alışık Tiyatrosu tarafından sahnelenmeye başlayan, Mary Shelley'in aynı adlı eserinden uyarlanan "frankenstein" adlı ve Şakir Gürzumar yönetimininde başrollerini Kerem Alışık,Cansel Elçin ve Deniz Uğur'un paylaştığı, Yılmaz Gruda ve Engin Gürman gibi usta oyuncularında rol aldığı tiyatro oyununda oynayacaktır.

Aldığı ödüllerden bazıları:

2006 - MGD (Magazin Gazetecileri Derneği) Selvi Boylum "En İyi Erkek Tiyatro Oyuncusu

Pertevniyal Lisesi " Yılın Erkek Tiyatro Oyuncusu" Kerem Alışık

Rotarakt Club, Rotabest 05 "Yılın En Beğenilen Tiyatro Oyuncusu" Kerem Alışık

Ahmet Şimşek Koleji "Böyle mi Olacaktı ve Şükran Büfe" En iyi dizi oyuncusu

2004 - Beykoz Belediyesi "Televizyon Dizisi Yıldızı"

Şiir Kitapları:

Kerem Misali

Öyle Sever Gibi Bakma Bana/Alışık Değilim



Filmleri :

2015 - Kurtlar Vadisi Pusu - (İngiliz Ziya) (TV Dizisi)

2015 - Kara Kutu (Başkomiser Tekin) (TV Dizisi)

2013 - Ben Onu Çok Sevdim (Fatin Rüştü Zorlu) (TV Dizisi)

2012 - Yol Ayrımı (Kamil Bey) (TV Dizisi)

2012 - Mevsim Çiçek Açtı

2011 - 72. Koğuş (sinema filmi)

2011 - Kara Murat Moranın Ateşi

2008 - Saddam'ın Askerleri (sinema filmi)

2007 - Kartallar Yüksek Uçar (TV Dizisi)

2006 - Kördüğüm (TV Dizisi)

2005 - Son Yüzleşme (TV Dizisi)

2005 - Mühim Olan Aşkımız

2005 - Horoz Sedat

2004 - Hababam Sınıfı Askerde (sinema filmi)

2004 - Hoşgeldin Hayat (sinema filmi)

2004 - Aşk Mahkumu (TV Dizisi)

2003 - A.G.A (TV Dizisi)

2003 - Şarkılar Seni Söyler (TV Dizisi)

2003 - Günah (TV Dizisi)

2002 - Deliboran Destanı (TV Dizisi)

2001 - Günah (TV Dizisi)

2000 - Yarın Geç Olmayacak

2000 - Kumru

2000 - Baykuşların Saltanatı (TV Dizisi)

2000 - Beyoğlu Rüyası (TV Dizisi)

2000 - Dansöz (sinema filmi)

2000 - Zehirli Çiçek (Dizi)

1999 - Hicran (TVDizisi)

1999 - Şükran Büfe (TV Dizisi)

1998 - Mualla (TV Dizisi)

1997 - Yanlış Saksının Çiçeği

1997 - Böyle mi Olacaktı (TV Dizisi)

1997 - Oyun Bitti (TV Dizisi)

1997 - Ah Nalan Ah

1995 - Fırtınalar



Tiyatro Oyunları :

1999 - Fehim Paşa Konağı, Tiyatro Kedi

2001 - Herkesin Gözü Önünde

2002 - Aşk Olsun Aşk

2003 - Boeing Boeing

2005 - Ağır Roman

2007 - Kadıncıklar

2012 - Selvi Boylum Al Yazmalım

2015 - 2016 - Frankenstein :Mary Shelley - Çolpan İlhan - Sadri AlışıkTiyatrosu