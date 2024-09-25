GS PAOK maçı CANLI İZLE BİLGİSİ | UEFA Avrupa Ligi Galatasaray PAOK maçı hangi kanalda, şifresiz mi, saat kaçta?

Temsilcimiz Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nin ilk haftasında Yunanistan'ın PAOK takımı ile karşı karşıya gelecek. Sarı-kırmızılı ekipte maçın kadrosu merak edilirken, Fernando Muslera, Hakim Ziyech ve Roland Sallai'nin forma giymeyeceği netleşti. Okan Buruk yönetimindeki sarı kırmızılı ekip ligin yanı sıra Avrupa'da da başarısıyla adından söz ettirmek istiyor. Karşılaşmaya az bir süre kala maçın yakın takipçileri "Galatasaray PAOK maçı hangi kanalda?" sorusuna yanıt arıyor. Peki, EFA Avrupa Ligi'nde Galatasaray PAOK maçı ne zaman, saat kaçta? İşte, maçın ilk 11 kadrosu ve detayları...