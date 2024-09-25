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GS PAOK maçı CANLI İZLE BİLGİSİ | UEFA Avrupa Ligi Galatasaray PAOK maçı hangi kanalda, şifresiz mi, saat kaçta?

Temsilcimiz Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nin ilk haftasında Yunanistan'ın PAOK takımı ile karşı karşıya gelecek. Sarı-kırmızılı ekipte maçın kadrosu merak edilirken, Fernando Muslera, Hakim Ziyech ve Roland Sallai'nin forma giymeyeceği netleşti. Okan Buruk yönetimindeki sarı kırmızılı ekip ligin yanı sıra Avrupa'da da başarısıyla adından söz ettirmek istiyor. Karşılaşmaya az bir süre kala maçın yakın takipçileri "Galatasaray PAOK maçı hangi kanalda?" sorusuna yanıt arıyor. Peki, EFA Avrupa Ligi'nde Galatasaray PAOK maçı ne zaman, saat kaçta? İşte, maçın ilk 11 kadrosu ve detayları...

Giriş Tarihi: 25.09.2024 20:38 Güncelleme Tarihi: 25.09.2024 20:41
GS PAOK maçı CANLI İZLE BİLGİSİ | UEFA Avrupa Ligi Galatasaray PAOK maçı hangi kanalda, şifresiz mi, saat kaçta?

Organi̇zasyonun yeni̇ formatında 8 takımla karşılaşacak olan Galatasaray, UEFA Avrupa Li̇gi̇ i̇lk hafta maçında PAOK i̇le mücadele edecek. Sarı kırmızılı ekibin taraftarları GS POAK maç saati ve kanalına odaklandı. Maça tam konsantre olmuş olan sarı kırmızılı ekip tüm hazırlıklarını tamamladı. Peki, Galatasaray PAOK maçı hangi kanalda? UEFA Avrupa Ligi'nde Galatasaray PAOK maçı ne zaman, saat kaçta?

GS PAOK maçı CANLI İZLE BİLGİSİ | UEFA Avrupa Ligi Galatasaray PAOK maçı hangi kanalda, şifresiz mi, saat kaçta?

GALATASARAY PAOK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Galatasaray-PAOK UEFA Avrupa Ligi maçı 25 Eylül Çarşamba TSİ ile 22:00'de başlayacak. Mücadele TRT 1 ekranından naklen ve şifresiz olarak yayınlanacak.

RAMS Park'ta saat 22.00'de başlayacak müsabakayı İspanyol hakem Alejandro Hernandez yönetecek.

GS PAOK maçı CANLI İZLE BİLGİSİ | UEFA Avrupa Ligi Galatasaray PAOK maçı hangi kanalda, şifresiz mi, saat kaçta?

Organi̇zasyonun yeni̇ formatında 8 takımla karşılaşacak olan Galatasaray, PAOK i̇le yapacağı müsabakadan sonra sırasıyla|

  • RFS Rigas,
  • Elfsborg,
  • Tottenham,
  • AZ Alkmaar,
  • Malmö,
  • Di̇namo Ki̇ev,
  • Ajax i̇le maç yapacak.
GS PAOK maçı CANLI İZLE BİLGİSİ | UEFA Avrupa Ligi Galatasaray PAOK maçı hangi kanalda, şifresiz mi, saat kaçta?

İŞTE MUHTEMEL 11'LER

Galatasaray: Günay, Kaan, Davinson, Abdülkerim, Jakobs, Torreira, Sara, Barış, Mertens, Yunus, Osimhen.

PAOK: Kotarski, Otto, Kedziora, Michailidis, Baba, Schwab, Ozdoev, Zivkovic, Konstantelias, Taison, Chalov.

GS PAOK maçı CANLI İZLE BİLGİSİ | UEFA Avrupa Ligi Galatasaray PAOK maçı hangi kanalda, şifresiz mi, saat kaçta?

O İSİMLER OYNAMAYACAK!

Sarı-kırmızılı eki̇pte Fernando Muslera, Haki̇m Zi̇yech ve Roland Sallai̇, PAOK maçında forma gi̇yemeyecek. Young Boys'a 1-0 yeni̇ldi̇kleri̇ karşılaşmada kırmızı kartla oyun dışında kalan Fernando Muslera, UEFA'dan 3 maç ceza aldığı i̇çi̇n müsabaka kadrosunda yer almayacak. Fas Mi̇lli̇ Takımı'nın Lesotho i̇le yaptığı mücadelede sakatlanan Haki̇m Zi̇yech i̇se maçta forma gi̇yemeyecek.

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