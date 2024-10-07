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Reyting sonuçları 6 Ekim Pazar: TOTAL, AB ve ABC listesiyle dün akşam en çok izlenen yapım hangisi oldu?

6 Ekim reyting sonuçları diziler ve yapımların sıkı takipçileri tarafından sorgulanıyor. Dün akşam kanallarda farklı türde birçok yapım izleyici karşısına çıktı. ATV'de Kim Milyoner Olmak İster, Show Tv'de Deha, TRT1'de Teşkilat, TV8'de Masterchef ekranlarda yer aldı. Yapımların gidişatını öğrenmek isteyen takipçiler reyting listelerine göz atmaya başladı. TOTAL, AB ve ABC listeleriyle yapımların izlenme oranları netleşiyor. Peki, 6 Ekim Pazar reyting sonuçları açıklandı mı, hangi yapım en çok izlendi?

Giriş Tarihi: 07.10.2024 06:33 Güncelleme Tarihi: 07.10.2024 06:37
Reyting sonuçları 6 Ekim Pazar: TOTAL, AB ve ABC listesiyle dün akşam en çok izlenen yapım hangisi oldu?

TOTAL, AB ve ABC listeleriyle izledikleri dizinin durumunu merak eden seyirciler sonuçları beklemeye başladı. Dün akşam ekranlarda yer alan dizilerinden en çok izlenen yapımın hangisi olduğu reyting sonuçları listesiyle belli olacak. İşte 6 Ekim Pazar reyting sonuçları

Reyting sonuçları 6 Ekim Pazar: TOTAL, AB ve ABC listesiyle dün akşam en çok izlenen yapım hangisi oldu?

6 EKİM PAZAR REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Dün akşam ATV'de Kim Milyoner Olmak İster, Show TV'de Deha, TRT1'de Teşkilat ve TV8 ekranlarında Masterchef Türkiye yarışması yer aldı. Reyting sonnuçları henüz belli olmadı. Açıklandığında yer vereceğiz.

Reyting sonuçları 6 Ekim Pazar: TOTAL, AB ve ABC listesiyle dün akşam en çok izlenen yapım hangisi oldu?

TOTAL

Total listesi henüz yayınlanmadı. Açıklandığında yer vereceğiz.

Reyting sonuçları 6 Ekim Pazar: TOTAL, AB ve ABC listesiyle dün akşam en çok izlenen yapım hangisi oldu?

AB

AB listesi henüz yayınlanmadı. Açıklandığında yer vereceğiz.

Reyting sonuçları 6 Ekim Pazar: TOTAL, AB ve ABC listesiyle dün akşam en çok izlenen yapım hangisi oldu?

ABC

ABC listesi henüz yayınlanmadı. Açıklandığında yer vereceğiz.

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