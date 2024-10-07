Reyting sonuçları 6 Ekim Pazar: TOTAL, AB ve ABC listesiyle dün akşam en çok izlenen yapım hangisi oldu?

6 Ekim reyting sonuçları diziler ve yapımların sıkı takipçileri tarafından sorgulanıyor. Dün akşam kanallarda farklı türde birçok yapım izleyici karşısına çıktı. ATV'de Kim Milyoner Olmak İster, Show Tv'de Deha, TRT1'de Teşkilat, TV8'de Masterchef ekranlarda yer aldı. Yapımların gidişatını öğrenmek isteyen takipçiler reyting listelerine göz atmaya başladı. TOTAL, AB ve ABC listeleriyle yapımların izlenme oranları netleşiyor. Peki, 6 Ekim Pazar reyting sonuçları açıklandı mı, hangi yapım en çok izlendi?