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Sabah memurlar: Kamu kurumlarının yöneticileri dikkat!

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 125/E-d maddesindeki;"Özürsüz olarak bir yılda toplam 20 gün göreve gelmemek," hükmünde yer alan "bir yılda" ibaresinden ne anlaşılması gerekir? Sabah memurlar kamu kurum ve kuruluşlardaki yöneticiler için açıklıyor.

FARUK ERDEM FARUK ERDEM Haberler
Giriş Tarihi: 27.4.2020 16:29 Güncelleme Tarihi: 27.4.2020 16:33 ABONE OL
Sabah memurlar: Kamu kurumlarının yöneticileri dikkat!

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 125/E-d maddesindeki;"Özürsüz olarak bir yılda toplam 20 gün göreve gelmemek," hükmünde yer alan "bir yılda" ibaresinden takvim yılı mı yoksa olay tarihinden itibaren geriye doğru bir yıl mı anlaşılması gerekir. 657 sayılı Kanuna göre; maddedeki ifadeden olay tarihinden yani devamsızlık yapılan son günden itibaren geriye doğru bir yıllık zaman diliminin işleme esas alınması gerektiği değerlendirilmektedir.

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Sabah memurlar: Kamu kurumlarının yöneticileri dikkat!
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