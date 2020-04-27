Sabah memurlar: Kamu kurumlarının yöneticileri dikkat!

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 125/E-d maddesindeki;"Özürsüz olarak bir yılda toplam 20 gün göreve gelmemek," hükmünde yer alan "bir yılda" ibaresinden takvim yılı mı yoksa olay tarihinden itibaren geriye doğru bir yıl mı anlaşılması gerekir. 657 sayılı Kanuna göre; maddedeki ifadeden olay tarihinden yani devamsızlık yapılan son günden itibaren geriye doğru bir yıllık zaman diliminin işleme esas alınması gerektiği değerlendirilmektedir.

Milyonları ilgilendiren sorular! Kısa çalışma ödeneği, 1000 TL sosyal yardım alma şartları nelerdir?

Son dakika: Yeni emekli olanlara 2 bin TL! Yeni emekli olanlar ikramiye alacak mı?

Coronaya karşı destek tam! Başvuran herkes alıyor...