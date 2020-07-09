İşçilerin tazminat hesabı belli oldu! Tazminat tavanı ne kadar oldu?

Milyonlarca çalışan ve memurun beklediği genelge Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın imzasıyla yayımlandı. Buna göre kıdem tazminatında yeni tavan miktarı belli oldu. Buna göre işçilerin bir yıl için alacakları en yüksek tazminat miktarı 7.117 liraya çıkartıldı.

*Kıdem tazminatı nedir?

Kıdem tazminatı mevcut düzenlemelere göre işçilerin belli şartlarda iş sözleşmeleri sonu erdiğinde işveren tarafından ödenen bir ücrettir.

*Kimler kıdem tazminatı alabiliyor?

Kıdem tazminatı alabilmek için bazı şartlar bulunuyor. Bunlardan birincisi aynı işyerinde en az 1 yıl çalışmış olmak gerekiyor. Yine kendi istek ve kusurunuz dışında işten çıkartılmış olmanız gerekiyor. Buradan anlaşıldığı gibi istifa edenler tazminat alamıyor. Ancak bunun bazı istisnaları da bulunuyor. Emeklilik, askerlik kadınlar için evlilik (1 yıl dolmadan) ve 9 Eylül 1999 öncesi sigortalı olanlar için 3600 günü doldurmuş olmak gibi sebepler ile istifa edenler kıdem tazminatı alabiliyor. Yine kanunda tarif edilen haklı fesih sebepleri ile ayrılanlar da bunu ispatladıklarında tazminat hakkına kavuşuyor.

TAZMİNAT TABLOSU SABAH MEMURLAR'DA

TAZMİNAT TAVANI (TL)

Çalışılan süre - Ocak --- Temmuz --- Fark

1 yıl ---------- 6.730,15 ---- 7.117,17 --- 387,02

2 yıl ---------- 13.460,30 ---- 14.234,34 ---- 774,04

5 yıl ---------- 33.650,75 ---- 35.585,85 ---- 1.935,10

10 yıl ---------- 67.301,50 ---- 71.171,70 ---- 3.870,20

15 yıl ---------- 100.952,25 ---- 106.757,55 ---- 5.805,30

20 yıl ---------- 134,603,00 ---- 142.344,40 --- 7.740,40

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