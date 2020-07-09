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İşçilerin tazminat hesabı belli oldu! Tazminat tavanı ne kadar oldu?

Geçtiğimiz günlerde hakkında flaş bir gelişme yaşanmıştı. Kıdem tazminatında tavan miktar belli oldu. Buna göre işçilerin bir yıl için alacakları en yüksek tazminat miktarı 7.117 liraya yükselmiş oldu. 10 yıl çalışan bir işçi Haziran ayına göre 3.870 lira fazla para alacak. Merakla beklenen bir diğer gelişme ise konuyla ilgili genelgenin yayımlanması idi. Genelge, Bakan Albayrak'ın imzasıyla yayımlanmıştı.Sabah gazetesi yazarı   yıllara göre işçilerin alacağı yeni tazminat miktarlarını Sabah Memurlar'a hesapladı

FARUK ERDEM FARUK ERDEM
Giriş Tarihi: 9.7.2020 11:32 Son Güncelleme: 9.7.2020 11:43 ABONE OL
İşçilerin tazminat hesabı belli oldu! Tazminat tavanı ne kadar oldu?

Milyonlarca çalışan ve memurun beklediği genelge Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın imzasıyla yayımlandı. Buna göre kıdem tazminatında yeni tavan miktarı belli oldu. Buna göre işçilerin bir yıl için alacakları en yüksek tazminat miktarı 7.117 liraya çıkartıldı.

*Kıdem tazminatı nedir?

Kıdem tazminatı mevcut düzenlemelere göre işçilerin belli şartlarda iş sözleşmeleri sonu erdiğinde işveren tarafından ödenen bir ücrettir.

*Kimler kıdem tazminatı alabiliyor?

Kıdem tazminatı alabilmek için bazı şartlar bulunuyor. Bunlardan birincisi aynı işyerinde en az 1 yıl çalışmış olmak gerekiyor. Yine kendi istek ve kusurunuz dışında işten çıkartılmış olmanız gerekiyor. Buradan anlaşıldığı gibi istifa edenler tazminat alamıyor. Ancak bunun bazı istisnaları da bulunuyor. Emeklilik, askerlik kadınlar için evlilik (1 yıl dolmadan) ve 9 Eylül 1999 öncesi sigortalı olanlar için 3600 günü doldurmuş olmak gibi sebepler ile istifa edenler kıdem tazminatı alabiliyor. Yine kanunda tarif edilen haklı fesih sebepleri ile ayrılanlar da bunu ispatladıklarında tazminat hakkına kavuşuyor.

TAZMİNAT TABLOSU SABAH MEMURLAR'DA

TAZMİNAT TAVANI (TL)

Çalışılan süre - Ocak --- Temmuz --- Fark

1 yıl ---------- 6.730,15 ---- 7.117,17 --- 387,02
2 yıl ---------- 13.460,30 ---- 14.234,34 ---- 774,04
5 yıl ---------- 33.650,75 ---- 35.585,85 ---- 1.935,10
10 yıl ---------- 67.301,50 ---- 71.171,70 ---- 3.870,20
15 yıl ---------- 100.952,25 ---- 106.757,55 ---- 5.805,30
20 yıl ---------- 134,603,00 ---- 142.344,40 --- 7.740,40

SON DAKİKA: Tazminata yeni tavan geldi! İşçiye yılda 7.117 lira tazminat SON DAKİKA: Personel alımları başladı! 2020 personel alımları başvuru şartları nelerdir?

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İşçilerin tazminat hesabı belli oldu! Tazminat tavanı ne kadar oldu?
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