İstisnai memur kadrosuna atananlar dikkat! Atanma şartları nelerdir?

Soru: 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 59 uncu maddesi çerçevesinde istisnai memur kadrolarına atananların bir süre sonra 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabi sözleşmeli personel pozisyonlarına atanması mümkün mü?

Cevap: Bilindiği üzere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 59 uncu maddesinde, bu maddede sayılan görevlere söz konusu Kanunun atanma, sınavlar, kademe ilerlemesi ve derece yükselmesine ilişkin hükümleriyle bağlı olmaksızın tahsis edilmiş derece aylığıyla memur atanabileceği, 61 inci maddesinin ilk fıkrasında ise, istisnai memurluklara atananlar hakkında bu Kanunun atanma, sınavlar, kademe ilerlemesi ve derece yükselmesi dışında kalan bütün hükümlerinin uygulanacağı hükme bağlanmıştır.

Diğer taraftan, 22/1/1990 tarihli ve 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 6, 7, 8 ve 58 inci maddelerinde, sözleşmeli personelin yönetim kurulu kararı ile işe alınacağı, sözleşmeli statüde çalıştırılacak personelde aranacak genel şartlar ile ilaveten aranacak diğer özel şartların teşebbüs veya bağlı ortaklık yönetim kurullarınca çıkarılacak bir yönetmelikle tespit olunacağı, sözleşmeli personelin iş gereklerine uygun olarak yarışma ve yeterlik veya sadece yeterlik sınavına tabi tutulmak suretiyle işe alınacağı, teşebbüs ve bağlı ortaklıklarda, memur statüsünden sözleşmeli statüye, sözleşmeli statüden memur statüsüne geçenlerle mecburi hizmetle yükümlü bulunanların ayrıca sınava tabi tutulmayacağı, sözleşmeli personele ilişkin olarak mezkur Kanun Hükmünde Kararnamede hüküm bulunmayan hallerde, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun ilgili hükümlerinin uygulanacağı hüküm altına alınmıştır.

SONUÇ

Yukarıdaki hükümler çerçevesinde, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 59 uncu maddesinde belirtilen istisnai memur kadrolarına atandıktan sonra 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabi sözleşmeli personel pozisyonlarına atanma talebinde bulunanların sınava tabi olmaksızın ilgili mevzuatına uyulmak suretiyle sözleşmeli personel olarak açıktan atanmasının İlgili Kurumun takdirinde olduğu değerlendirilmektedir.

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