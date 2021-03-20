Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Sema Turan: "15 gün içerisinde 3. zirveyi görebiliriz"

SABAH'a konuşan Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Sema Turan, "Haftalık yapılan il bazlı değerlendirmelerle hem vaka sayılarındaki artışları hem de o ilin sağlık hizmet sürecindeki durumunu ele alabiliyoruz. Kısıtlamalarla hasta sayılarının anlamlı ölçüde azaldığını görmüştük. Yeni kontrollü normalleşme sürecine geçilirken vaka sayılarında artış yaşandığını görüyoruz." dedi.

15 GÜN İÇİNDE 3. PİK NOKTASINI GÖREBİLİRİZ

"Önümüzdeki 15 gün içerisinde 3.zirve noktasını görebiliriz. Tedbirlere uyarak vaka sayılarını azaltmak hepimizin elinde. Yaşadığımız ilde ne kadar çok kurallara uyarsak kısıtlamalar da aynı hızda esnemeye başlar ve bu vaka sayılarına da yansır" dedi.

KALABALIKTA ÇİFT MASKE TAKALIM

Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Deniz Çalışkan ise "Bu süreçte akraba, taziye ziyaretleri yapmayalım. Yakınlarımızla telefon üzerinden görüntülü görüşelim. Restoran ve kafelerde geçirdiğimiz süreyi kısa tutalım ve kalabalık mekanlarda çift maske takalım" değerlendirmesini yaptı.

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