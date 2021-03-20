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Giriş Tarihi: 20.3.2021 11:36 Son Güncelleme: 20.3.2021 13:18

Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. : "15 gün içerisinde 3. zirveyi görebiliriz"

BURAK ÇELİK BURAK ÇELİK
Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Sema Turan: 15 gün içerisinde 3. zirveyi görebiliriz

Türkiye'de 1 Mart'tan itibaren kademeli normalleşme sürecine geçilirken vaka, ağır hasta ve hasta sayılarında artış yaşandı. Aradan geçen 17 gün içerisinde vaka sayısı yüzde 70 artarak 20 bini aşarken ağır hasta sayısı yüzde 22 artışla bin 500'ü geçti. Bin 215 olan hasta sayısı da yüzde 22 artışla 903'e yükseldi.

SABAH'a konuşan Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Sema Turan, "Haftalık yapılan il bazlı değerlendirmelerle hem vaka sayılarındaki artışları hem de o ilin sağlık hizmet sürecindeki durumunu ele alabiliyoruz. Kısıtlamalarla hasta sayılarının anlamlı ölçüde azaldığını görmüştük. Yeni kontrollü normalleşme sürecine geçilirken vaka sayılarında artış yaşandığını görüyoruz." dedi.

15 GÜN İÇİNDE 3. PİK NOKTASINI GÖREBİLİRİZ

"Önümüzdeki 15 gün içerisinde 3.zirve noktasını görebiliriz. Tedbirlere uyarak vaka sayılarını azaltmak hepimizin elinde. Yaşadığımız ilde ne kadar çok kurallara uyarsak kısıtlamalar da aynı hızda esnemeye başlar ve bu vaka sayılarına da yansır" dedi.

KALABALIKTA ÇİFT MASKE TAKALIM

Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Deniz Çalışkan ise "Bu süreçte akraba, taziye ziyaretleri yapmayalım. Yakınlarımızla telefon üzerinden görüntülü görüşelim. Restoran ve kafelerde geçirdiğimiz süreyi kısa tutalım ve kalabalık mekanlarda çift maske takalım" değerlendirmesini yaptı.

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Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Sema Turan: "15 gün içerisinde 3. zirveyi görebiliriz"
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