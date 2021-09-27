SON DAKİKA HABER | Koronavirüs ile grip aynı anda bulaşır mı? Bilim Kurulu üyesi açıkladı

Koronavirüs aşıları ile ilgili yürütülen dezenformasyondan bir tanesi: Aşı olsanız da hastalığa yakalanıyorsunuz. Bu nedenle aşı olmaya gerek yok. Bu konuda neler söylemek istersiniz?

Koronavirüs aşılarıyla ilgili profesyonelce bir dezenformasyon yürütülüyor. Bunun kamuoyunda en çok sorgulanan kısmına açıklık getirmek lazım. Aşı olsanız da korunmaya devam etmelisiniz! Peki neden?

1. Aşıların oluşturduğu antikor herkeste standart değildir. Bunun kişinin bağışıklık sistemi ile de ilişkili olduğunu unutmayın.

2. Aşı ile oluşan antikor yanıtının bir koruma süresi var. Çünkü antikor miktarı zamanla azalır.

3. Aşı olsanız ve virüs pozitif olursanız aşısızlara göre daha az bile olsa virüs yayarsınız.