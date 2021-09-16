Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı! MPİ 15 Eylül 2021 Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları hızlı bilet sorgulama ekranı
Giriş Tarihi: 16.9.2021 07:36 Son Güncelleme: 16.9.2021 07:36

Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı! MPİ 15 Eylül 2021 Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları hızlı bilet sorgulama ekranı

Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı! MPİ 15 Eylül 2021 Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları hızlı bilet sorgulama ekranı

Geçtiğimiz Pazartesi günü dev ikramiyenin sahibini bulduğu çekilişin ardından şans oyunu severler bugün de gözünü Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçlarına çevirdi. Beklenen büyük ikramiyenin 60 milyon TL’yi aşkın olması beklenirken öte yandan bilet dolduran vatandaşlar “Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı, ne zaman saat kaçta açıklanacak?” sorularına yanıt aramaya başladı. Çekilişin 21.30’da gerçekleşeceği biliniyor. İşte Sayısal Loto çekiliş sonuçları hızlı bilet sorgulama ekranı ve tüm detaylar...

Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları için gözler MPİ TV canlı yayınına çevrildi. Haftanın üç günü düzenlenen çekilişte bugün beklenen ikramiye tam 60.892.708 TL olacak. Bu noktada büyük ikramiyenin sahibi olma hayali kuran binlerce kişi akşam saatleriyle beraber "Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı, ne zaman saat kaçta açıklanacak?" sorularını gündeme taşıdı. İşte MPİ TV ile Sayısal Loto sonuçları bilet sorgulama ekranı ve tüm detaylar...


Yeni haftanın ikinci Sayısal çekilişi bugün gerçekleştirilecek. Saat 21:30'da başlayacak çekiliş Milli Piyango TV'den canlı olarak izlenecek.

SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI SORGULAMA İÇİN TIKLAYINIZ...


SAYISAL LOTO CANLI ÇEKİLİŞ | TIKLAYINIZ

SAYISAL LOTO NASIL OYNANIR?

  • Sayısal Loto'nun adı artık Çılgın Sayısal Loto oldu. Çılgın Sayısal Loto'nun oyun kuralları şöyle:
  • Bir kolonda 90 numara bulunmaktadır. 90 numaradan 6 tanesi işaretlenir.
  • Bir veya birden fazla kolon oynanabilir.
  • Tek kolon ücreti 3 TL'dir.

Sen Seç!

  • Sen seç, Online Çılgın Sayısal Loto'nun geliştirdiği bir seçenek. Kuponunu kendisi doldurmak istemeyenler için geliştirilen bu özellikle, kolon altındaki SEN SEÇ kutucuğu işaretlenir ve rastgele 6 numara ile şanslı kupon oluşur.



SİSTEM OYUNU

  • Sistem oyunu; çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Oyun, bir kuponda 6'dan fazla rakam seçilmesiyle oluşur. Oyuncular, altıdan fazla rakam seçerek seçilen rakamlarla oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde otomatik olarak üretirler..
  • Çılgın Sayısal Loto; www.millipiyangonline.com üzerinden, Milli Piyango uygulamasından ya da satış noktalarından oynanabilir.
  • Çılgın Sayısal Loto haftada 3 gün: Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günleri çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 90 numara içinden 6 numara + 1 numara (Joker) çekilir. Joker sayısı; çekilen her bir rakam tekrar çekilişe dahil edilmeden çekilmektedir.

  • Oynadığın her kolon çekilişte çıkan numaralardan 6, 5+1 (Joker), 5, 4, 3 veya 2 numara doğru tahmin edersen ikramiye kazanırsın. 6 bilen Çılgın Sayısal Loto büyük ikramiyesini kazanır! Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.

NE KADAR KAZANABİLİRSİN?

  • Haftada 3 gün kazanma şansın var! Süper Loto haftada 3 gün: Salı, Perşembe ve Pazar günleri çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 60 numara içinden 6 numara çekilir. Oynadığın her kolon çekilişte çıkan numaralardan minimum 2, maksimum 6 tane bilirsen kazanan sen olursun! 6 bilen Süper Loto büyük ikramiyesini kazanır. Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.

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Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı! MPİ 15 Eylül 2021 Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları hızlı bilet sorgulama ekranı
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