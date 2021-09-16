Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı! MPİ 15 Eylül 2021 Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları hızlı bilet sorgulama ekranı

Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları için gözler MPİ TV canlı yayınına çevrildi. Haftanın üç günü düzenlenen çekilişte bugün beklenen ikramiye tam 60.892.708 TL olacak. Bu noktada büyük ikramiyenin sahibi olma hayali kuran binlerce kişi akşam saatleriyle beraber "Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı, ne zaman saat kaçta açıklanacak?" sorularını gündeme taşıdı. İşte MPİ TV ile Sayısal Loto sonuçları bilet sorgulama ekranı ve tüm detaylar...