Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Sayısal Loto sonuçları açıklandı: 18 Eylül MPİ bilet sorgulama ekranı - Milli Piyango Online Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı!
Giriş Tarihi: 19.9.2021 07:13 Son Güncelleme: 19.9.2021 07:14

Sayısal Loto sonuçları açıklandı: 18 Eylül MPİ bilet sorgulama ekranı - Milli Piyango Online Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı!

Sayısal Loto sonuçları açıklandı: 18 Eylül MPİ bilet sorgulama ekranı - Milli Piyango Online Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı!

Haftanın üç günü düzenlenen Çılgın Sayısal Loto sonuçları binlerce kişi tarafından heyecanla bekleniyor. Şans oyunu seferlerin yoğun ilgi gösterdiği çekilişte bugün devreden büyük ikramiye tam 61 milyon 712 bin 227 TL olacak. Büyük ikramiyenin sahibi olma hayali kuran binlerce kişi “Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı, ne zaman saat kaçta açıklanacak?” sorularına yanıt aramaya başladı. 18 Eylül 2021 Sayısal Loto çekiliş sonuçları, çekilişin hemen ardından MPİ bilet sorgulama ekranında olacak.

Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları için geri sayım devam ediyor. Bu akşam 21.45'te düzenlenecek olan çekilişin ardından kazanan numaralar araştırma konusu haline gelirken şans oyunu severler şimdiden "18 Eylül Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı, ne zaman saat kaçta açıklanacak?" sorularını gündeme taşıdı. Milli Piyango resmi sitesinde yer alan bilgiye göre; büyük ikramiye 61 milyon TL'yi aştı. İkramiyenin büyümesiyle bu şans oyununa yoğun ilgi bulunuyor. İşte MPİ Sayısal Loto çekiliş sonuçları sorgulama ekranı ve tüm detaylar...


Yeni haftanın ikinci Sayısal çekilişi bugün gerçekleştirilecek. Saat 21:30'da başlayacak çekiliş Milli Piyango TV'den canlı olarak izlenecek.

SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI SORGULAMA İÇİN TIKLAYINIZ...


SAYISAL LOTO CANLI ÇEKİLİŞ | TIKLAYINIZ

SAYISAL LOTO NASIL OYNANIR?

  • Sayısal Loto'nun adı artık Çılgın Sayısal Loto oldu. Çılgın Sayısal Loto'nun oyun kuralları şöyle:
  • Bir kolonda 90 numara bulunmaktadır. 90 numaradan 6 tanesi işaretlenir.
  • Bir veya birden fazla kolon oynanabilir.
  • Tek kolon ücreti 3 TL'dir.

Sen Seç!

  • Sen seç, Online Çılgın Sayısal Loto'nun geliştirdiği bir seçenek. Kuponunu kendisi doldurmak istemeyenler için geliştirilen bu özellikle, kolon altındaki SEN SEÇ kutucuğu işaretlenir ve rastgele 6 numara ile şanslı kupon oluşur.



SİSTEM OYUNU

  • Sistem oyunu; çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Oyun, bir kuponda 6'dan fazla rakam seçilmesiyle oluşur. Oyuncular, altıdan fazla rakam seçerek seçilen rakamlarla oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde otomatik olarak üretirler..
  • Çılgın Sayısal Loto; www.millipiyangonline.com üzerinden, Milli Piyango uygulamasından ya da satış noktalarından oynanabilir.
  • Çılgın Sayısal Loto haftada 3 gün: Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günleri çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 90 numara içinden 6 numara + 1 numara (Joker) çekilir. Joker sayısı; çekilen her bir rakam tekrar çekilişe dahil edilmeden çekilmektedir.

  • Oynadığın her kolon çekilişte çıkan numaralardan 6, 5+1 (Joker), 5, 4, 3 veya 2 numara doğru tahmin edersen ikramiye kazanırsın. 6 bilen Çılgın Sayısal Loto büyük ikramiyesini kazanır! Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.

NE KADAR KAZANABİLİRSİN?

  • Haftada 3 gün kazanma şansın var! Süper Loto haftada 3 gün: Salı, Perşembe ve Pazar günleri çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 60 numara içinden 6 numara çekilir. Oynadığın her kolon çekilişte çıkan numaralardan minimum 2, maksimum 6 tane bilirsen kazanan sen olursun! 6 bilen Süper Loto büyük ikramiyesini kazanır. Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.

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Sayısal Loto sonuçları açıklandı: 18 Eylül MPİ bilet sorgulama ekranı - Milli Piyango Online Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı!
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