Çılgın Sayısal Loto sonuçları için heyecanlı bekleyiş! Milli Piyango Online ile Sayısal Loto çekiliş sonuçları sorgulama ekranı (6 Ekim)

Milli Piyango İdaresi tarafından her hafta Pazartesi, Çarşamba ve Pazar günleri çekilişi gerçekleştirilen, Sayısal Loto sonuçları için sayılı dakikalar kaldı. Sonuçlar açıklandıktan sonra MPİ bilet sorgulama yapmak isteyenler, Sayısal Loto sonucu bilet sorgulama ekranı aracılığıyla bunu gerçekleştirebilir. Peki, Sayısal Loto çekilişi saat kaçta başlayacak? İşte 6 Ekim Milli Piyango Online ile Sayısal Loto çekiliş sonuçları sorgulama ekranı
SAYISAL LOTO SONUÇLARI 6 EKİM
6 Ekim Çılgın Sayısal Loto çekilişi bu akşam Milli Piyango Online canlı çekiliş sayfası üzerinden 21.30'da gerçekleştirilecek. Sonuçlar açıklandıktan hemen sonra sorgulama işlemini haberimizden yapabilirsiniz...
SAYISAL LOTO SONUÇLARI 6 EKİM 2021
Çılgın Sayısal Loto çekilişinin sonuçları henüz açıklanmadı. Açıklandıktan hemen sonra kazanan numaraları görebilir, sorgulama işlemini haberimizden yapabilirsiniz...
ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUCU BİLET SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ
SAYISAL LOTO NASIL OYNANIR?
Sayısal Loto'nun adı artık Çılgın Sayısal Loto oldu. Çılgın Sayısal Loto'nun oyun kuralları şöyle:
Bir kolonda 90 numara bulunmaktadır. 90 numaradan 6 tanesi işaretlenir.
Bir veya birden fazla kolon oynanabilir.
Tek kolon ücreti 3 TL'dir.
Sen Seç!
Sen seç, Online Çılgın Sayısal Loto'nun sizler için geliştirdiği bir seçenek. Kuponunu kendisi doldurmak istemeyenler için geliştirilen bu özellikle, kolon altındaki SEN SEÇ kutucuğu işaretlenir ve rastgele 6 numara ile şanslı kupon oluşur.
SİSTEM OYUNU
Sistem oyunu; çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Oyun, bir kuponda 6'dan fazla rakam seçilmesiyle oluşur. Oyuncular, altıdan fazla rakam seçerek seçilen rakamlarla oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde otomatik olarak üretirler..
Haftada 3 gün kazanma şansın var! Çılgın Sayısal Loto haftada 3 gün: Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günleri çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 90 numara içinden 6 numara + 1 numara (Joker) çekilir. Joker sayısı; çekilen her bir rakam tekrar çekilişe dahil edilmeden çekilmektedir.