Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı! Sayısal Loto çekiliş sonuçları sorgulama ekranı 27 Ekim 2021
Giriş Tarihi: 28.10.2021 07:08 Son Güncelleme: 28.10.2021 07:09

Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı! Sayısal Loto çekiliş sonuçları sorgulama ekranı 27 Ekim 2021

Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı! Sayısal Loto çekiliş sonuçları sorgulama ekranı 27 Ekim 2021

Devreden büyük ikramiyenin 79 milyon TL’yi aştığı Sayısal Loto sonuçları için milyonların geri sayımı başladı. Haftanın üç günü gerçekleşen çekilişte ikramiyenin devretmesiyle beraber de ilgi giderek artıyor. Öte yandan şans oyunu severler akşam saatleriyle beraber “27 Ekim Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı, ne zaman saat kaçta açıklanacak?” şeklindeki sorularına yanıt aramaya başladı. İşte Dünün sayısal loto çekiliş sonuçları ile MPİ bilet sorgulama ekranındaki kazanan numaralar...

Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları için milyonlarca kişi geri sayıma geçti. Her hafta Pazartesi Çarşamba ve Cumartesi günü gerçekleşen çekilişte büyük ikramiyenin sahibi olmak isteyen binlerce kişi "27 Ekim Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı, ne zaman saat kaçta açıklanacak?" şeklindeki sorulara yanıt arıyor. İşte Milli Piyango (MPİ) bilet sorgulama ekranı ile Sayısal Loto çekiliş sonuçları sorgulama ekranı...

Sayısal çekilişi bugün gerçekleştirilecek. Saat 21:30'da başlayacak çekiliş Milli Piyango TV'den canlı olarak izlenecek.

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SAYISAL LOTO NASIL OYNANIR?

  • Sayısal Loto'nun adı artık Çılgın Sayısal Loto oldu. Çılgın Sayısal Loto'nun oyun kuralları şöyle:
  • Bir kolonda 90 numara bulunmaktadır. 90 numaradan 6 tanesi işaretlenir.
  • Bir veya birden fazla kolon oynanabilir.
  • Tek kolon ücreti 3 TL'dir.

Sen Seç!

  • Sen seç, Online Çılgın Sayısal Loto'nun geliştirdiği bir seçenek. Kuponunu kendisi doldurmak istemeyenler için geliştirilen bu özellikle, kolon altındaki SEN SEÇ kutucuğu işaretlenir ve rastgele 6 numara ile şanslı kupon oluşur.



SİSTEM OYUNU

  • Sistem oyunu; çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Oyun, bir kuponda 6'dan fazla rakam seçilmesiyle oluşur. Oyuncular, altıdan fazla rakam seçerek seçilen rakamlarla oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde otomatik olarak üretirler..
  • Çılgın Sayısal Loto; www.millipiyangonline.com üzerinden, Milli Piyango uygulamasından ya da satış noktalarından oynanabilir.
  • Çılgın Sayısal Loto haftada 3 gün: Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günleri çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 90 numara içinden 6 numara + 1 numara (Joker) çekilir. Joker sayısı; çekilen her bir rakam tekrar çekilişe dahil edilmeden çekilmektedir.

  • Oynadığın her kolon çekilişte çıkan numaralardan 6, 5+1 (Joker), 5, 4, 3 veya 2 numara doğru tahmin edersen ikramiye kazanırsın. 6 bilen Çılgın Sayısal Loto büyük ikramiyesini kazanır! Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.

NE KADAR KAZANABİLİRSİN?

  • Haftada 3 gün kazanma şansın var! Süper Loto haftada 3 gün: Salı, Perşembe ve Pazar günleri çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 60 numara içinden 6 numara çekilir. Oynadığın her kolon çekilişte çıkan numaralardan minimum 2, maksimum 6 tane bilirsen kazanan sen olursun! 6 bilen Süper Loto büyük ikramiyesini kazanır. Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.

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Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı! Sayısal Loto çekiliş sonuçları sorgulama ekranı 27 Ekim 2021
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