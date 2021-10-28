Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı! Sayısal Loto çekiliş sonuçları sorgulama ekranı 27 Ekim 2021

Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları için milyonlarca kişi geri sayıma geçti. Her hafta Pazartesi Çarşamba ve Cumartesi günü gerçekleşen çekilişte büyük ikramiyenin sahibi olmak isteyen binlerce kişi "27 Ekim Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı, ne zaman saat kaçta açıklanacak?" şeklindeki sorulara yanıt arıyor. İşte Milli Piyango (MPİ) bilet sorgulama ekranı ile Sayısal Loto çekiliş sonuçları sorgulama ekranı...