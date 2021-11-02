1 Kasım Çılgın Sayısal Loto sonuçları için nefesler tutuldu. Bugünün devreden büyük ikramiye tutarı ve kazandıran rakamları heyecanla beklenirken MPİ ile 1 Kasım Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonucu MP TV ve Milli Piyango Online üzerinden duyuruluyor. Saat 21:30'da gerçekleştirilen çekilişin sonuçları ile Sayısal Loto bilet sorgulama ekranı haberimizde. İşte kazanan numaralar!
1 KASIM ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
1 Kasım Sayısal Loto çekilişi saat 21:30'da gerçekleşti. İşte bugünün kazanan numaraları:
34 - 72 - 69 - 86 - 62 - 44 - 27 (Joker) - 70 (Süper Star)
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SAYISAL LOTO NASIL OYNANIR?
Sayısal Loto'nun adı artık Çılgın Sayısal Loto oldu. Çılgın Sayısal Loto'nun oyun kuralları şöyle:
Bir kolonda 90 numara bulunmaktadır. 90 numaradan 6 tanesi işaretlenir.
Bir veya birden fazla kolon oynanabilir.
Tek kolon ücreti 3 TL'dir.
Sen Seç!
Sen seç, Online Çılgın Sayısal Loto'nun geliştirdiği bir seçenek. Kuponunu kendisi doldurmak istemeyenler için geliştirilen bu özellikle, kolon altındaki SEN SEÇ kutucuğu işaretlenir ve rastgele 6 numara ile şanslı kupon oluşur.
SİSTEM OYUNU
Sistem oyunu; çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Oyun, bir kuponda 6'dan fazla rakam seçilmesiyle oluşur. Oyuncular, altıdan fazla rakam seçerek seçilen rakamlarla oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde otomatik olarak üretirler..
Çılgın Sayısal Loto; www.millipiyangonline.com üzerinden, Milli Piyango uygulamasından ya da satış noktalarından oynanabilir.
Çılgın Sayısal Loto haftada 3 gün: Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günleri çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 90 numara içinden 6 numara + 1 numara (Joker) çekilir. Joker sayısı; çekilen her bir rakam tekrar çekilişe dahil edilmeden çekilmektedir.
Oynadığın her kolon çekilişte çıkan numaralardan 6, 5+1 (Joker), 5, 4, 3 veya 2 numara doğru tahmin edersen ikramiye kazanırsın. 6 bilen Çılgın Sayısal Loto büyük ikramiyesini kazanır! Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.
NE KADAR KAZANABİLİRSİN?
Haftada 3 gün kazanma şansın var! Süper Loto haftada 3 gün: Salı, Perşembe ve Pazar günleri çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 60 numara içinden 6 numara çekilir. Oynadığın her kolon çekilişte çıkan numaralardan minimum 2, maksimum 6 tane bilirsen kazanan sen olursun! 6 bilen Süper Loto büyük ikramiyesini kazanır. Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.