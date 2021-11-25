Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı! 24 Kasım 2021 Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları ve MPİ hızlı bilet sorgulama ekranı
Giriş Tarihi: 25.11.2021 07:12 Son Güncelleme: 25.11.2021 07:14

Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı! 24 Kasım 2021 Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları ve MPİ hızlı bilet sorgulama ekranı

Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı! 24 Kasım 2021 Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları ve MPİ hızlı bilet sorgulama ekranı

Dün akşam 21.45'te düzenlenen Çılgın Sayısal Loto çekilişi sonuçları yani kazanan numaraları ile araştırma konusu haline gelirken şans oyunu severler "24 Kasım Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı, ne zaman saat kaçta açıklanacak?" sorularını gündeme taşımıştı. Milli Piyango resmi sitesinde yer alan bilgiye göre; büyük ikramiye 92 milyon TL'yi aştı. İkramiyenin büyümesiyle bu şans oyununa yoğun ilgi bulundu. İşte 24 Kasım MPİ Sayısal Loto çekiliş sonuçları sorgulama ekranı ve tüm detaylar...

Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları için geri sayım sona erdi. Dün 21.45'de düzenlenecek olan çekilişin ardından kazanan numaralar araştırma konusu haline gelirken şans oyunu severler "24 Kasım Bugün Milli Piyango Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı, ne zaman saat kaçta açıklanacak?" sorularına yanıt aramaya başladı. Büyük ikramiye 92 milyon TL'yi aştı. İkramiyenin büyümesiyle bu şans oyununa yoğun ilgi bulunuyor. İşte MPİ 24 Kasım Sayısal Loto çekiliş sonuçları sorgulama ekranı ve tüm detaylar...

SAYISAL LOTO SONUÇLARI BELLİ OLDU MİLLİ PİYANGO ONLİNE BİLET SORGULAMA EKRANI

Sayısal Loto'nun büyük ikramiye ödüllü çekilişi bu akşam saat 21.30'da gerçekleştirilecek.

Sayısal Loto çekilişinin sonuçları www.millipiyangoonline.com adresinde ve sabah.com.tr'de olacak. Güncel sonuçlar için haberimizi takip etmeye devam edin.

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ÇILGIN SAYISAL LOTO NASIL OYNANIR?

Çılgın Sayısal Loto, 1'den 90'a kadar olan sayılar arasından 6 tanesini seçerek kolon oluşturmana dayalı bir oyun. Kolonlarında en az 2, en fazla ise 6 adet sayı bilirsen farklı miktarlarda ikramiye kazanabilirsin.

Çılgın Sayısal oynamak için, www.millipiyangonline.com veya Milli Piyango uygulamasından profil oluşturup online kupon doldurabilirsin. Ayrıca Milli Piyango satış bayilerinden Çılgın Sayısal Loto kuponunu oluşturarak, oyun oynayabilirsin.

Her çekilişte küre içerisindeki 90 numara içinden 6 numara + 1 numara (Joker) çekilir. Joker sayısı olarak çekilen 6 sayıdan sonra 1 sayı çekilir. Bu sayı kenara koyulur ve bir sonraki çekilişe dahil edilmez.

Kazanma oranı ise oynadığın kolon ve bildiğin numara adedine göre değişir:

Birinci kategori olan "6 bilen", kazanan kombinasyonun 6 rakamının tamamının doğru tahmin edildiği kombinasyonlardır. 6 bilenler büyük ikramiyeyi kazanır.

İkinci kategori olan "5+1 bilen", kazanan kombinasyonun 5 rakamının doğru tahmin edildiği ve 6'ıncı rakamın "Joker" rakamına eşit olduğu kombinasyonlardır.

Üçüncü kategori olan "5 bilen", kazanan kombinasyonun 5 rakamının doğru tahmin edildiği ancak 6'ıncı rakamın "Joker" rakamından farklı olduğu kombinasyonlardır.

Dördüncü kategori olan "4 bilen", kazanan kombinasyonun 4 rakamının doğru tahmin edildiği kombinasyondur.

Beşinci kategori olan "3 bilen", kazanan kombinasyonun 3 rakamının doğru tahmin edildiği kombinasyonlardır.

Altıncı kategori olan "2 bilen", kazanan kombinasyonun 2 rakamının doğru tahmin edildiği kombinasyonlardır.

Kuponları kendin doldurabilir, önceden oynanmış hazır bilet satın alabilir veya "Sen Seç" ile terminalden rastgele rakam seçtirebilirsin.

18 yaşından büyük olan herkes Çılgın Sayısal Loto oynayabilir.

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Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı! 24 Kasım 2021 Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları ve MPİ hızlı bilet sorgulama ekranı
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