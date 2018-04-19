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için bekleyiş bitiyor

Son gelen raporlara göre , yeni modelini çok yakında tanıtacak.

Giriş Tarihi: 19.4.2018 20:15 Güncelleme Tarihi: 19.4.2018 20:29
iPhone SE 2 için bekleyiş bitiyor

Hakkında uzun zamandır hiçbir bilginin paylaşılmadığı, iyiden iyiye rafa kalktığı düşünülen hakkında önemli bir gelişme yaşandı. Yeni iPhone, Avrupa Ekonomi Komisyonu'nun veri tabanında yer aldı!

2016'da tanıtılan ve fiyat avantajıyla büyük beğeni toplayan iPhone SE'nin yeni versiyonunun satışa sunulacağı, ortaya çıkan bu gelişme ile doğrulanmış oldu. Önümüzdeki 2 ay içerisinde duyurulması beklenen iPhone SE 2'ye ek olarak 11 yeni iPhone modeli daha Avrupa Ekonomi Komisyonu'na ait belgelerde yer aldı. Bu modellerin pek çoğunda örneğin iPhone X A1865, A1901 ve A1902 gibi model numaraları yer alıyor. Bu modellerin bazılarının farklı renklerde iPhone X'lar olduğu da tahminler arasında.

Habertürk'e göre muhtemelen iPhone SE 2 de dahil olmak üzere pek çok yeni iPhone modelini, 4-8 Haziran tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan Worldwide Developers Conference 2018'de görmek mümkün olacak.

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iPhone SE 2 için bekleyiş bitiyor
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