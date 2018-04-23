Apple, telefon ve PC'leri tek çatı altında mı toplayacak?

Bloomberg, 2017'nin sonlarında Apple'ın MacOS ve iOS işletim sistemlerinin taban kodlarını birleştireceğini yazmıştı. Bu sayede geliştiriciler tek bir seferde her iki platform için yazılım geliştirebilecekti. Ancak bu yıl gelmesi beklenen yeniliğin söylentileri Apple CEO'su Tim Cook tarafından bizzat çürütüldü. Cook, bu birleşimin imkansız olduğunu çünkü bir işletim sisteminin diğeri içerisinde çözülmesi gerekeceğini söyledi ve ekledi "Bu işlem sırasında verilmesi gereken tavizler kullanıcıların istemeyeceği tarz geri adımlar olacaktır".

"Bir işletim sistemini diğeri için sulandırma fikrine inanmıyoruz. İki işletim sistemi de zaten harika. İkisinin de harika durumda olmasının sebebi, odaklandıkları alanda uzmanlaşmış olmaları. Eğer iki platformu birleştirmeyi deneseydik, mutlaka bazı tavizler vermek zorunda kalırdık."

Chip'in haberine göre, Cook ayrıca birleşmeye kafayı takan bazı insanların olduğunu, ama kullanıcıların aslında bunu istemeyeceğine inandığını söyledi. Apple yöneticisinin bu açıklaması, Bloomberg'in Aralık'ta yaptığı haberi resmen söndürmüş oldu. Bloomberg, şirket içinden gelen bilgilere dayanarak "Marzipan" kod adlı bir işletim sisteminin Mac ve iOS cihazlarda çalışacağını iddia etmişti. Diğer bir yandan Apple'ın kendi Mac işlemcilerini üretme girişimi olduğu iddia edilen "Kalamata" projesi de gerçekse, iki işletim sistemi birleşmese bile Mac cihazlar iOS uygulamalarını destekleyebilir.

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