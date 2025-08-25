Trend Galeri Trend Yaşam BU İNDİRİMLER SEPETLERİ DOLDURACAK! Bu hafta ŞOK aktüel ürünler listesinde neler var? İşte 27 Ağustos – 2 Eylül ŞOK aktüel kataloğu

ŞOK 27 Ağustos aktüel kataloğu yayınlandı! Bu hafta birbirinden cazip indirimlerle dolu kampanya market raflarında yerini alıyor. Otomatik sallanır ana kucağından bebek bezi organizerine, bebek bakım örtüsünden bebek şampuanına, biberon çeşitlerinden bebek yağına kadar pek çok ürün avantajlı fiyatlarla satışa sunuluyor. Ayrıca tereyağı, bal, çay, sıvı deterjan, yumuşatıcı, şarjlı diş fırçası gibi ürünlerde de kampanyalar dikkat çekiyor. Peki, bu hafta ŞOK aktüel ürünler listesinde neler var? İşte 27 Ağustos – 2 Eylül 2025 ŞOK aktüel kataloğu ve fiyat listesi.

Giriş Tarihi: 25.08.2025 22:47
ŞOK'un 27 Ağustos Çarşamba günü başlayacak indirimleriyle alışveriş sepetleri dolup taşacak. Haftanın öne çıkan fırsatlarında bebek bakım ürünlerinden temizlik malzemelerine, mutfak ihtiyaçlarından kişisel bakım ürünlerine kadar birçok seçenek cazip fiyatlarla satışa sunuluyor. İşte, ŞOK 27 Ağustos aktüel ürünler kataloğu ve fiyat listesi.

