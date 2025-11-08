Trend Galeri Trend Yaşam Formula 1 Brezilya GP ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Sao Paulo Grand Prix ve F1 yarış takvimi 2025

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun en önemli ve heyecanlı etaplarından biri olan Brezilya Grand Prix'si için geri sayım başladı. Yarış takviminin son virajlarından biri olması sebebiyle şampiyonluk mücadelesi açısından kritik önem taşıyan Sao Paulo Grand Prix'si, motorsporları tutkunlarını ekran başına kilitlemeye hazırlanıyor. Bu zorlu mücadele öncesinde, yarışın tarihi, başlama saati ve Türkiye'de hangi kanallardan canlı yayınlanacağı en çok merak edilen konular arasında yer alıyor. Peki Formula 1 Brezilya GP ne zaman, saat kaçta ve F1 hangi kanalda? İşte, yarış takvimi: