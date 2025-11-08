Trend Galeri Trend Yaşam Formula 1 Brezilya GP ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Sao Paulo Grand Prix ve F1 yarış takvimi 2025

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun en önemli ve heyecanlı etaplarından biri olan Brezilya Grand Prix'si için geri sayım başladı. Yarış takviminin son virajlarından biri olması sebebiyle şampiyonluk mücadelesi açısından kritik önem taşıyan Sao Paulo Grand Prix'si, motorsporları tutkunlarını ekran başına kilitlemeye hazırlanıyor. Bu zorlu mücadele öncesinde, yarışın tarihi, başlama saati ve Türkiye'de hangi kanallardan canlı yayınlanacağı en çok merak edilen konular arasında yer alıyor. Peki Formula 1 Brezilya GP ne zaman, saat kaçta ve F1 hangi kanalda? İşte, yarış takvimi:

Giriş Tarihi: 08.11.2025 16:39
Motor sporlarının zirvesi Formula 1, Sao Paulo'da düzenlenecek nefes kesici Brezilya Grand Prix'si ile takvimin sonuna doğru hız kesmeden devam ediyor. Bu yarış, hem pilotlar hem de markalar şampiyonası için belirleyici rol oynayacak. Brezilya GP, her zaman sürprizlere ve unutulmaz anlara sahne olmasıyla biliniyor. Takip etmek isteyenler "Formula 1 Brezilya GP ne zaman, saat kaçta?" ve "F1 hangi kanalda yayınlanacak?" sorularına yanıt arıyor. İşte, 2025 Formula 1 yarış takvimi detayları:

FORMULA 1 BREZİLYA GP YARIŞI NE ZAMAN VE SAAT KAÇTA?

Motorsporları hayranlarının kaçırmaması gereken 2025 Brezilya Grand Prix'si, 7-9 Kasım tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Türkiye saati ile seansların başlama saatleri ise şu şekilde:

8 Kasım Cumartesi:

Sprint Yarışı: 17:00

Sıralama Turları: 21:00

9 Kasım Pazar:

Büyük Yarış (Grand Prix): 20:00

F1 HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Formula 1 yarışları beIN Sports ve F1 TV ekranlarından takip ediliyor.

FORMULA 1 PUAN DURUMU 2025

Pilotlar

1. Lando Norris: 357

1. Oscar Piastri: 356

3. Max Verstappen: 321

4. George Russell: 258

5. Charles Leclerc: 210

Takımlar

1. McLaren: 713

2. Ferrari: 356

2. Mercedes: 355

4. Red Bull Racing: 346

5. Williams: 111

FORMULA 1 YARIŞ TAKVİMİ

Grand Prix Tarih Aralığı Pist
Brezilya (Sao Paulo) GP 9 Kasım Autódromo José Carlos Pace
Las Vegas GP 23 Kasım Las Vegas Strip
Katar GP 30 Kasım Lusail Uluslararası Pisti
Abu Dabi GP 7 Aralık Yas Marina
