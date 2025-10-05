MİLLİ MAÇA GERİ SAYIM! Bulgaristan - Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte A Milli Takım fikstür

A Milli Futbol Takımı, Dünya Kupası Elemeleri grup aşamasında son sınavına çıkmaya hazırlanıyor. Bu kez rakip Bulgaristan olacak. Gürcistan karşısında elde edilen galibiyetin ardından, İspanya maçında alınan mağlubiyetle moral kaybeden milliler, gruptaki son karşılaşmadan galip ayrılmak istiyor. Futbolseverler ise Bulgaristan – Türkiye maçının tarihi, başlama saati ve yayın bilgilerini merak ediyor. Peki, Bulgaristan – Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte detaylar…