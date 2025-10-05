MİLLİ MAÇA GERİ SAYIM! Bulgaristan - Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte A Milli Takım fikstür

Dünya Kupası Elemeleri'nde büyük heyecan sürüyor. A Milli Futbol Takımı, grup etabındaki son maçında Bulgaristan ile kozlarını paylaşacak. Gürcistan karşısında aldığı 3-2'lik galibiyetle moral bulan, ancak İspanya'ya farklı skorla yenilen milliler, bu kez sahaya üç puan hedefiyle çıkacak. Futbolseverler ise Bulgaristan – Türkiye maçının tarihi, saati ve yayınlanacağı kanal bilgilerini araştırıyor. Peki, Bulgaristan – Türkiye karşılaşması ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı olarak yayınlanacak? İşte ayrıntılar…