Trend Galeri Trend Yaşam MİLLİ MAÇA GERİ SAYIM! Bulgaristan - Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte A Milli Takım fikstür

MİLLİ MAÇA GERİ SAYIM! Bulgaristan - Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte A Milli Takım fikstür

A Milli Futbol Takımı, Dünya Kupası Elemeleri grup aşamasında son sınavına çıkmaya hazırlanıyor. Bu kez rakip Bulgaristan olacak. Gürcistan karşısında elde edilen galibiyetin ardından, İspanya maçında alınan mağlubiyetle moral kaybeden milliler, gruptaki son karşılaşmadan galip ayrılmak istiyor. Futbolseverler ise Bulgaristan – Türkiye maçının tarihi, başlama saati ve yayın bilgilerini merak ediyor. Peki, Bulgaristan – Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte detaylar…

Giriş Tarihi: 05.10.2025 14:56
MİLLİ MAÇA GERİ SAYIM! Bulgaristan - Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte A Milli Takım fikstür

Dünya Kupası Elemeleri'nde büyük heyecan sürüyor. A Milli Futbol Takımı, grup etabındaki son maçında Bulgaristan ile kozlarını paylaşacak. Gürcistan karşısında aldığı 3-2'lik galibiyetle moral bulan, ancak İspanya'ya farklı skorla yenilen milliler, bu kez sahaya üç puan hedefiyle çıkacak. Futbolseverler ise Bulgaristan – Türkiye maçının tarihi, saati ve yayınlanacağı kanal bilgilerini araştırıyor. Peki, Bulgaristan – Türkiye karşılaşması ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı olarak yayınlanacak? İşte ayrıntılar…

MİLLİ MAÇA GERİ SAYIM! Bulgaristan - Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte A Milli Takım fikstür

BULGARİSTAN - TÜRKİYE MİLLİ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Bulgaristan Türkiye maçı 11 Ekim Cumartesi günü saat 21:45'te Vasil Levski Ulusal Stadında oynanacak.

MİLLİ MAÇA GERİ SAYIM! Bulgaristan - Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte A Milli Takım fikstür

BULGARİSTAN TÜRKİYE MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Futbolseverlerin yakından takip edeceği Bulgaristan Türkiye maçı TV8 ekranlarından naklen ve şifresiz olarak yayınlanması bekleniyor.

MİLLİ MAÇA GERİ SAYIM! Bulgaristan - Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte A Milli Takım fikstür

MİLLİ TAKIM MAÇ TAKVİMİ

11 Ekim 2025: Bulgaristan - Türkiye

14 Ekim 2025: Türkiye - Gürcistan

15 Kasım 2025: Türkiye - Bulgaristan

18 Kasım 2025: İspanya - Türkiye