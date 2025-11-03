Trend Galeri Trend Yaşam ŞOK YENİ HAFTA KATALOĞU ÇIKTI!💥5-11 Kasım ŞOK aktüel ürünler neler? Şarjlı doğrayıcı, kettle, tost makinesi, battaniye...

ŞOK aktüel 5-11 Kasım 2025 kataloğu birbirinden çeşitli ürünler cazip fiyatlarla satışa çıkıyor. Temizlik, hijyen ve temel gıda ürünlerinde indirimler alışverişseverleri karşılayacak. Yoğurt, peynir, tereyağı, zeytin, kuru fasulye, mantı, çay gibi gıda ürünlerinde dikkat çeken indirimler mevcut. Toz ve sıvı deterjan çeşitleri, yüzey temizleyici, bulaşık deterjanı, leke çıkarıcı, şarjlı doğrayıcı, çelik kettle, tost makinesi, mikrofonlu kulaklık, saç düzleştirici fırça, epilasyon cihazı, battaniye, hamur yoğurma makinesi, sürgülü aspiratör, saç maşası, su sebili Çarşamba günü satışta olacak. İşte; 5-11 Kasım ŞOK aktüel kataloğu ve fiyat listesi...