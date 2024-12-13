Vallecano - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Arda Güler La Liga Vallecano maçında oynayacak mı?

Real Madrid, İspanya La Liga'nın 17. hafta maçında Vallecano deplasmanına çıkıyor. Girona karşısında aldığı 3-0'lık net galibiyetle moral bulan eflatun beyazlılar, Vallecano karşısında da 3 puanı hedefliyor. Futbolseverler, Real Madrid'in bu kritik karşılaşmasını hangi kanaldan izleyebileceklerini ve maçın saatini araştırmaya başladı. Ayrıca, Ancelotti'nin genç yıldız Arda Güler'i ilk 11'de görevlendirip göndermeyeceği de merak konusu. Peki, Vallecano - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak, Arda Güler ilk 11'de forma giyecek mi?