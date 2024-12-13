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Vallecano - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Arda Güler La Liga Vallecano maçında oynayacak mı?

Real Madrid, İspanya La Liga'nın 17. hafta maçında Vallecano deplasmanına çıkıyor. Girona karşısında aldığı 3-0'lık net galibiyetle moral bulan eflatun beyazlılar, Vallecano karşısında da 3 puanı hedefliyor. Futbolseverler, Real Madrid'in bu kritik karşılaşmasını hangi kanaldan izleyebileceklerini ve maçın saatini araştırmaya başladı. Ayrıca, Ancelotti'nin genç yıldız Arda Güler'i ilk 11'de görevlendirip göndermeyeceği de merak konusu. Peki, Vallecano - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak, Arda Güler ilk 11'de forma giyecek mi?

Giriş Tarihi: 13.12.2024 15:10 Güncelleme Tarihi: 13.12.2024 15:10
Vallecano - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Arda Güler La Liga Vallecano maçında oynayacak mı?

İspanya La Liga'da heyecan tüm hızıyla sürüyor. Real Madrid, ligin 17. haftasında Vallecano deplasmanında galibiyet arayacak. Eflatun-beyazlılar 33 puanla 2. sırada yer alırken, rakip Vallecano ise 19 puanla 12. sırada bulunuyor. Özellikle milli futbolcumuz Arda Güler'in maça ilk 11'de başlayıp başlamayacağı, futbolseverler tarafından büyük bir merakla bekleniyor. Peki, Vallecano - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte, ayrıntılar...

Vallecano - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Arda Güler La Liga Vallecano maçında oynayacak mı?

VALLECANO - REAL MADRİD MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

İspanya La Liga 17. hafta maçları kapsamında Vallecano- Real Madrid maçı, 14 Aralık Cumartesi günü oynanacak ve müsabaka 23.00'te başlayacak.

Vallecano - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Arda Güler La Liga Vallecano maçında oynayacak mı?

VALLECANO - REAL MADRİD MAÇI HANGİ KANALDA?

Estadio de Vallecas'da Vallecano'nun ev sahipliğinde oynanacak mücadele, S Sport üzerinden naklen canlı yayınlanacak.

Vallecano - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Arda Güler La Liga Vallecano maçında oynayacak mı?

ARDA GÜLER, VALLECANO MAÇINDA OYNAYACAK MI?

Ancelotti, son olarak Atalanta karşısında Mbappé, Vinicius, Bellingham ve Valverde gibi yıldız oyunculara ilk 11'de şans tanımıştı. Arda Güler ise bu maçta ikinci yarıda oyuna dahil olmuştu. Vallecano karşılaşmasında ise genç yıldızın yedek kulübesinde yer alması muhtemel görünüyor. Arda'nın, Ancelotti'nin tercihleri doğrultusunda bir kez daha ikinci yarıda şans bulması bekleniyor.

Vallecano - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Arda Güler La Liga Vallecano maçında oynayacak mı?

REAL MADRİD PUAN DURUMU

Real Madrid, bu sezon La Liga'da geride kalan 16 maçta 11 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 mağlubiyet aldı. Eflatun-beyazlılar, bu süreçte rakip filelere 34 gol gönderirken, kalesinde ise 13 gol gördü. Maç eksiği bulunan Real Madrid, şu an için Barcelona'nın 2 puan gerisinde, 34 puanla ikinci sırada yer alıyor.

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