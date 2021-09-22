ABD askerinden Eski Başkan George W. Bush'a tepki "Sen yalan söylediğin için 1 milyon Iraklı öldü"

Amerika Birleşik Devletleri'nin eski başkanlarından George W. Bush ülkesinde büyük bir şok yaşadı. Konferansa katılan Bush, Kaliforniya'da yaptığı konuşma sırasında arkadaşlarını Irak'ta kaybeden eski ABD askerinin sert protestosuyla karşılaştı. Gazi olan asker, neye uğradığını şaşıran Bush'a "Sen yalan söylediğin için 1 milyon Iraklı öldü. Arkadaşlarım senin yüzünden öldü. Özür dilemelisin!" diyerek çıkıştı. O anlar kameralara da yansıdı.