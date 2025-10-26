ABD’de emeklilik krizi yaşlıları evsizliğe sürüklüyor | Video 26.10.2025 | 13:06 ABD’de yeterli birikimi olmayan ve emeklilik planlarına erişemeyen yaşlılar, artan kira ve yaşam maliyetleri nedeniyle evlerini kaybederek, sokakta yaşamaya başlıyor. VİDEO DEVAM EDİYOR

ABD'de derinleşen emeklilik krizi, giderek daha fazla yaşlının barınma sorunuyla karşı karşıya kalmasına neden oluyor. İşveren destekli emeklilik planlarına erişemeyen milyonlarca çalışan, yeterli birikim yapamadan emekliliğe ayrılıyor. Uzmanlara göre bu durum, ülkede hızla artan "yaşlı evsizler" sorununu tetikliyor. ABD'de birçok çalışanın işveren destekli tasarruf planlarına (emeklilik fonları vb.) erişimi bulunmuyor. Bu durum, milyonlarca kişinin emeklilik yılları için güvence oluşturmalarını imkansız hale getiriyor.

Yetkililer, bu planlardan mahrum kalan kesimlerin "emeklilik öncesi dönemde yeterince birikim yapmadıklarını, sonuç olarak da giderek daha fazla kişinin geçimini yalnızca sosyal güvenlik ödemeleriyle sağlamaya çalıştığını" belirtiyor. Bu ödemelerin de artan kiralar ve sağlık giderleri karşısında yetersiz kaldığına vurgu yapıyor.

YAŞLI EVSİZLERİN SAYISI SON 10 YILDA İKİ KATINA ÇIKTI

Sosyal hizmet kurumlarının verilerine göre, büyük şehirlerde sokakta yaşayan yaşlıların oranı son 10 yılda iki katına çıktı. New York, Los Angeles ve San Francisco gibi metropollerde barınma merkezlerine başvuranların önemli bir kısmını artık 60 yaş üzerindekiler oluşturuyor. Uzmanlar, "tasarruf eksikliği, düşük emekli maaşları ve yüksek yaşam maliyetlerinin birleşimi" nedeniyle yaşlı evsizliğinin önümüzdeki yıllarda daha da artacağı uyarısında bulunuyor.

ÇÖZÜM ARAYIŞLARI

Krizin büyümesi üzerine birçok eyalet, çalışanları tasarrufa teşvik etmek amacıyla otomatik katılım sistemlerini devreye soktu. "Auto-IRA" adı verilen bu programlar, işverenin emeklilik planı sunmadığı durumlarda çalışanları otomatik olarak bireysel emeklilik hesaplarına dahil ediyor. Program kapsamında maaşlardan düzenli kesinti yapılarak kişisel tasarruf hesaplarına aktarım sağlanıyor. Bu uygulamalar özellikle düşük gelirli işçiler, kadınlar ve azınlık toplulukları için önemli bir finansal güvence oluşturuyor.

"EMEKLİLİKTE ONURLU YAŞAM HAKKI TEHLİKEDE"

Uzmanlara göre, düzenli tasarruf imkanı olmayan milyonlarca Amerikalı için "emeklilikte onurlu yaşam hakkı" ciddi biçimde tehlikede. Hükümetin yeni politikalarla işveren destekli emeklilik planlarını yaygınlaştırması ve düşük gelirli çalışanlara teşvik sağlaması gerektiği belirtiliyor. Ekonomistler, "tasarruf sistemine erken erişim ve zorunlu katılımın" uzun vadede hem bireyleri hem de kamu sosyal yardım bütçesini koruyacağını ifade ediyor.

BÜYÜYEN SOSYAL BİR TEHDİT

ABD'de hızla artan yaşlı nüfus, emeklilik sistemindeki açıkları gün yüzüne çıkardı ve bu da ülkenin sosyal dengesini tehdit eder hale geldi. Uzmanlar, "bugün alınacak yapısal önlemlerin" gelecekte yüzbinlerce yaşlının evsiz kalmasını önleyebileceği uyarısında bulunuyor. Artan kira fiyatları, sağlık masrafları ve düşük tasarruf oranları birleştiğinde, Amerika'daki emeklilik krizinin sadece ekonomik değil, insani bir krize dönüştüğü ifade ediliyor.