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ABD’de Türkiye’deki genel seçimler için oy verme işlemleri devam ediyor | Video

ABD’de Türkiye’deki genel seçimler için oy verme işlemleri devam ediyor | Video

03.05.2023 | 12:25

Türkiye’de 14 Mayıs’ta yapılacak Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için ABD’de oy verme işlemleri devam ediyor.

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Türkiye'deki Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için ABD'de oy verme işlemi devam ediyor. Türkiye'nin Washington Büyükelçiliğinden yapılan açıklamada, 3 günde oy kullanan vatandaşların sayısının 22 bine ulaştığı belirtildi. Oy verme işlemi için Washington Büyükelçiliğine gelen Çiğdem Belendir, geçen dönemdeki seçimlerde kayıt yaptırdıklarını belirterek, "Nüfus cüzdanımızla geldik. Seçimimizi yaptık. Vatanımıza milletimize hayırlı olsun" dedi. Çiğdem Belendir'in eşi Çağlar Belendir ise, "Vatanımıza, milletimize hayırlı olsun. Oyumuzu kullanmaya geldik. Herkesin de oy kullanmasını temenni ediyorum" ifadelerini kullandı.

Ayfer Ertunç ise Büyükelçiliğe torunu ile oy kullanmaya geldiğini ifade ederken, oy kullanma sürecinin çok kolay olduğunu belirten Pelin Belendir de, "Atamızın bize bıraktığı mirasa sahip çıkmaya geldik. İnşallah vatanımız için hayırlı bir seçim olacaktır. Temennimiz o" diye konuştu.
Türkiye'de 14 Mayıs'ta düzenlenecek Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Seçimleri için ABD'de oy verme işlemi 29 Nisan'da başlamıştı. ABD'de yaşayan 134 bin 245 Türk seçmen, 8 farklı eyalette 9 ayrı sandıkta oy kullanıyor. Oy verme işlemleri 09.00-21.00 saatleri arasında gerçekleştiriliyor.
Türkiye'nin Boston, Houston, Los Angeles, Miami, Chicago Başkonsolosluğu ve Washington Büyükelçiliği ile New York Başkonsolosluğundaki Türkevinde oy verme işlemleri 7 Mayıs'a kadar devam edecek. Long Island ve South Jersey'de New York Başkonsolosluğuna bağlı açılan sandıklardaki oy kullanma işlemi ise 1 Mayıs'ta sona erecek.

Türkiye'nin New York Başkonsolosluğuna 49 bin 188, Los Angeles Başkonsolosluğuna 22 bin 218, Washington Büyükelçiliğine 15 bin 619, Chicago Başkonsolosluğuna 13 bin 734, Miami Başkonsolosluğuna 12 bin 424, Houston Başkonsolosluğuna 11 bin 268, Boston Başkonsolosluğuna ise 9 bin 794 kayıtlı seçmen bulunuyor.

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