Alman zırhlıları Dedeağaç'a gidiyor | Video

ABD'nin desteğiyle Ege'de uluslararası hukuka aykırı bir şekilde adaları silahlandıran Yunanistan'a Batı'dan da destek geldi. ABD'nin ardından Almanya da Yunanistan'ı silahlandırma kararı aldı. Alman zırhlıları Dedeağaç'a doğru yola çıktı.