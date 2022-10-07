Video Dünya Alman zırhlıları Dedeağaç'a gidiyor | Video
Alman zırhlıları Dedeağaç'a gidiyor | Video

Alman zırhlıları Dedeağaç'a gidiyor | Video

07.10.2022 | 16:43

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ABD'nin desteğiyle Ege'de uluslararası hukuka aykırı bir şekilde adaları silahlandıran Yunanistan'a Batı'dan da destek geldi. ABD'nin ardından Almanya da Yunanistan'ı silahlandırma kararı aldı. Alman zırhlıları Dedeağaç'a doğru yola çıktı.

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