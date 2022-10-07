Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
01:53
Alman zırhlıları Dedeağaç'a gidiyor | Video 07.10.2022 | 16:43
00:24
Meksika'da kanalizasyona düşen araçtan son anda kurtuldular | Video 07.10.2022 | 08:33
00:13
Kate Middleton'a İrlanda tepkisi: "Kendi ülkenizde kalmalıydınız!" | Video 07.10.2022 | 11:47
04:08
Çekya Başbakanı Petr Fiala: "Türkiye göç krizinin anahtarıdır" | Video 07.10.2022 | 08:33
01:00
SON DAKİKA! Tayland'da bir kreşe korkunç saldırı: 31 ölü | Video 06.10.2022 | 11:12
02:21
Meksika’da belediye binasına silahlı saldırı: 19 ölü | Video 06.10.2022 | 10:17
01:13
01:22
05:56
Belçika'da demiryolu çalışanları greve gitti | Video 06.10.2022 | 00:02
00:44
Çekya’da Ukrayna Büyükelçiliğine boyalı saldırı | Video 06.10.2022 | 00:02
00:31
Meksika’da 3 katlı bina çöktü | Video 06.10.2022 | 00:02
00:20
Ukrayna, Herson bölgesindeki bir köyü geri aldı | Video 05.10.2022 | 22:29
05:45
SpaceX, ISS’ye 3 astronot ve 1 kozmonot gönderdi | Video 05.10.2022 | 21:31
04:46
06:13
07:34
Paris’te lüks markalarda ikinci el modası | Video 05.10.2022 | 14:00
02:54
00:35
"Rusya'dan kaçtı" denilen ünlü spiker İstanbul'da ortaya çıktı | Video 05.10.2022 | 10:46
01:21
ABD'nin desteğiyle Ege'de uluslararası hukuka aykırı bir şekilde adaları silahlandıran Yunanistan'a Batı'dan da destek geldi. ABD'nin ardından Almanya da Yunanistan'ı silahlandırma kararı aldı. Alman zırhlıları Dedeağaç'a doğru yola çıktı.