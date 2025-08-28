Video Dünya Arjantin Devlet Başkanı Milei’nin konvoyuna taşlı saldırı | Video
Arjantin Devlet Başkanı Milei’nin konvoyuna taşlı saldırı | Video

Arjantin Devlet Başkanı Milei’nin konvoyuna taşlı saldırı | Video

28.08.2025 | 08:56

Arjantin Devlet Başkanı Javier Milei’nin konvoyuna, yaklaşan yerel ve ara seçimler için yürüttüğü kampanya sırasında taşlı saldırı düzenlendi.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Arjantin Devlet Başkanı Javier Milei'nin konvoyuna taşlı saldırı düzenlendi. Milei'nin konvoyuna başkent Buenos Aires'te yaklaşan yerel ve ara seçimler için yürüttüğü kampanya sırasında muhaliflerin kalesi olarak bilinen Lomas de Zamora bölgesinde öfkeli bir kalabalık saldırıda bulundu. Kalabalık, Milei'nin konvoyuna taş ve şişe fırlattı. Öfkeli kalabalık "Defol, Milei" sloganları atarken, en az bir taş Milei'nin bulunduğu araca isabet etti.
Saldırının ardından Milei'nin konvoyu hızla olay yerinden uzaklaştı. Saldırı sırasında Milei ve özel kalem müdürü olan kız kardeşi Karina Milei, aracın arkasında ayakta durarak halkı selamlıyordu.
Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Arjantin Devlet Başkanı Milei’nin konvoyuna taşlı saldırı | Video 04:43
Arjantin Devlet Başkanı Milei’nin konvoyuna taşlı saldırı | Video 28.08.2025 | 08:56
ABD haricindeki BM Güvenlik Konseyi üyelerinden Gazze’de kıtlığın derhal durdurulması çağrısı | Video 03:26
ABD haricindeki BM Güvenlik Konseyi üyelerinden Gazze’de kıtlığın derhal durdurulması çağrısı | Video 28.08.2025 | 08:56
Kajiki Tayfunu’nda can kaybı 8’ye yükseldi | Video 02:02
Kajiki Tayfunu’nda can kaybı 8’ye yükseldi | Video 27.08.2025 | 12:20
Hindistan’da toprak kayması: en az 30 ölü | Video 02:09
Hindistan'da toprak kayması: en az 30 ölü | Video 27.08.2025 | 11:54
Yemen’den İsrail’e füze saldırısı | Video 00:28
Yemen’den İsrail’e füze saldırısı | Video 27.08.2025 | 08:54
İsrail’de hükümet karşıtı protestolar sürüyor! Yüzbinlerce kişi ateşkes çağrısında bulundu | Video 04:54
İsrail’de hükümet karşıtı protestolar sürüyor! Yüzbinlerce kişi ateşkes çağrısında bulundu | Video 27.08.2025 | 08:54
SpaceX, Starship roketinin 10’uncu test uçuşunu başarıyla gerçekleştirdi | Video 03:26
SpaceX, Starship roketinin 10’uncu test uçuşunu başarıyla gerçekleştirdi | Video 27.08.2025 | 08:54
Almanya Başbakanı Merz: Filistin’i tanıma girişimini desteklemeyeceğiz | Video 04:23
Almanya Başbakanı Merz: "Filistin’i tanıma girişimini desteklemeyeceğiz" | Video 26.08.2025 | 14:45
Vietnam’ı vuran Kajiki Tayfunu’nda 3 kişi hayatını kaybetti | Video 03:57
Vietnam’ı vuran Kajiki Tayfunu’nda 3 kişi hayatını kaybetti | Video 26.08.2025 | 11:11
ABD Başkanı Trump: Gazze’deki savaşın bitmesi gerekiyor | Video 02:31
ABD Başkanı Trump: "Gazze’deki savaşın bitmesi gerekiyor" | Video 26.08.2025 | 09:01
Trump’ın elindeki morluk hakkında Beyaz Saray’dan açıklama | Video 00:22
Trump'ın elindeki morluk hakkında Beyaz Saray'dan açıklama | Video 26.08.2025 | 09:00
İsrail, Gazze’de hastaneyi vurdu: 15 ölü | Video 00:52
İsrail, Gazze’de hastaneyi vurdu: 15 ölü | Video 25.08.2025 | 12:21
İsrail Gazze’de hastane vurdu: 15 ölü! 05:46
İsrail Gazze'de hastane vurdu: 15 ölü! 25.08.2025 | 11:59
ABD’nin Bağdat Büyükelçiliği’nden Irak’ta DEAŞ ve el-Kaide endişesi | Video 00:59
ABD’nin Bağdat Büyükelçiliği’nden Irak’ta DEAŞ ve el-Kaide endişesi | Video 24.08.2025 | 08:47
Çin’de yapımı devam eden köprü çöktü: 12 ölü, 4 kayıp | Video 01:12
Çin'de yapımı devam eden köprü çöktü: 12 ölü, 4 kayıp | Video 23.08.2025 | 14:02
Kolombiya’da ordu ve polise saldırı: 18 ölü, 71 yaralı | Video 01:32
Kolombiya'da ordu ve polise saldırı: 18 ölü, 71 yaralı | Video 22.08.2025 | 12:00
İran’dan 12 günlük savaş sonrası ilk askeri tatbikat | Video 02:28
İran'dan 12 günlük savaş sonrası ilk askeri tatbikat | Video 21.08.2025 | 14:45
İsrail, 200 ailenin kaldığı El-Menasra kampını vurdu | Video 03:34
İsrail, 200 ailenin kaldığı El-Menasra kampını vurdu | Video 21.08.2025 | 15:13
Japonya’daki ABD savaş gemisinde çıkan yangın 12 saat sonra söndürüldü | Video 00:33
Japonya'daki ABD savaş gemisinde çıkan yangın 12 saat sonra söndürüldü | Video 21.08.2025 | 11:20
İsrail’den Lübnan’a hava saldırısı: 4 yaralı | Video 01:03
İsrail’den Lübnan’a hava saldırısı: 4 yaralı | Video 21.08.2025 | 08:51

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY