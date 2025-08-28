Arjantin Devlet Başkanı Milei’nin konvoyuna taşlı saldırı | Video
Arjantin Devlet Başkanı Javier Milei’nin konvoyuna, yaklaşan yerel ve ara seçimler için yürüttüğü kampanya sırasında taşlı saldırı düzenlendi.
Saldırının ardından Milei'nin konvoyu hızla olay yerinden uzaklaştı. Saldırı sırasında Milei ve özel kalem müdürü olan kız kardeşi Karina Milei, aracın arkasında ayakta durarak halkı selamlıyordu.
