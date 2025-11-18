Video Dünya Arjantin, hızı saatte 140 kilometreyi aşan şiddetli rüzgara teslim oldu | Video
Arjantin, hızı saatte 140 kilometreyi aşan şiddetli rüzgara teslim oldu | Video

18.11.2025 | 14:13

Arjantin'in güneyindeki Patagonya bölgesinde etkili olan ve hızı saatte 140 kilometreyi aşan şiddetli rüzgarlar geniş çapta aksamalara ve hasara yol açtı.

Güney Amerika'da bulunan ve Arjantin ile Şili arasında paylaşılan Patagonya bölgesi fırtınaya teslim oldu. Arjantin'in güneyindeki Patagonya bölgesinde etkili olan fırtınanın yol açtığı, hızı saatte 140 kilometreyi aşan şiddetli rüzgarlar, geniş çapta aksamalara ve hasara neden oldu. Chubut ve Santa Cruz eyaletlerinde okullar ve alışveriş merkezleri kapatıldı. Chubut'taki Comodoro Rivadavia şehrinde eğitime ara verildi, bankalar ve dükkanlar kapatıldı. Hastaneler ve klinikler az sayıda personelle çalıştı. Şehir merkezinde ve sanayi bölgelerinde elektrik kesintileri yaşandı. Yerel yetkililer, tüm sakinleri evlerinde kalmaları konusunda uyardı.

Arjantin Ulusal Meteoroloji Servisi, birçok bölge için kırmızı, turuncu ve sarı uyarılar yayınladı. Arjantin medyası, başkent Buenos Aires'ten Patagonya'ya yapılması planlanan tüm uçuşların gecikmeli olarak gerçekleştirildiğini aktardı.

