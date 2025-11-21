Bangladeş'te 5.7 şiddetinde deprem: 3 ölü | Video
21.11.2025 | 10:35
Bangladeş’te 5.7 şiddetinde meydana gelen depremde 3 kişi hayatını kaybederken 3 kişi de yaralandı.
Deprem Hindistan'da da hissedildi. Dakka polisi deprem sırasında 5 katlı bir binanın korkuluğunun çökerek yayaların üzerine düşmesi sonucu 2 kişinin olay yerinde, bir kişinin ise kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiğini açıkladı. Depremde bazı binaların çökmesinden endişe ederek evden kaçan 3 kişinin de yaralandığı açıklandı. Dakka ve bazı şehirlerde çok sayıda hasar gördü.
Deprem Hindistan'da da hissedildi.
