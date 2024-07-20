Video Dünya Banyoda kalp krizi geçirdi! Korkunç anları saniye saniye kaydetti… | Video
Banyoda kalp krizi geçirdi! Korkunç anları saniye saniye kaydetti… | Video

Banyoda kalp krizi geçirdi! Korkunç anları saniye saniye kaydetti… | Video

20.07.2024 | 10:53

Banyoya giren ve bir anda vücudunda garip semptomlar hisseden Alain Bruno isimli kişi cep telefonuyla o anları kayıt altına aldı. Kalp krizi geçirdiğinin farkında olmayan adam daha sonra görüntüleri sosyal medya hesabından yayınladı.

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