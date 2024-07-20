Banyoda kalp krizi geçirdi! Korkunç anları saniye saniye kaydetti… | Video

Banyoya giren ve bir anda vücudunda garip semptomlar hisseden Alain Bruno isimli kişi cep telefonuyla o anları kayıt altına aldı. Kalp krizi geçirdiğinin farkında olmayan adam daha sonra görüntüleri sosyal medya hesabından yayınladı.