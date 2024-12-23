Dünyanın en tehlikeli yeri! Bu mağaraya ayak basan hayatını kaybediyor | Video

'Ölüm Mağarası' olarak bilinen yer, içine giren her canlının ölümüne neden oluyor. Yerel halk tarafından 'Cueva de la Muerte' adı verilen mağara, içerdiği ölümcül atmosfer nedeniyle dünyanın en tehlikeli noktalarından biri olarak gösteriliyor.