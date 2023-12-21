Eski ABD Kongre üyesinden skandal sözler: "Gazze'yi Filistinlilerden temizleyip milli park yapın" | Video

Eski ABD Kongre üyesi Michele Bachmann, Filistin hakkında skandal sözlere imza attı. Regent Üniversitesi Dekanı Michele Bachmann, "Gazze'nin sona ermesinin zamanı geldi. Orada yaşayan 2 milyon insan akıllı suikastçılar. Onların o topraklardan temizlenmesi gerekiyor. O toprakların milli parka dönüştürülmesi gerekiyor." diye konuştu.