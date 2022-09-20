Gürcistan’da bankada rehine krizi! Silahlı soyguncu 12 kişiyi rehin aldı | Video

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Gürcistan’da bir banka şubesine saldırı düzenleyen silahlı soyguncu 12 kişiyi rehin aldı. Polis ekiplerinin olaya müdahale ettiği, rehine krizinin sürdüğü belirtildi.
Güvenlik güçlerinin bankanın çevresinden uzaklaşmasını isteyen saldırgan, 2 milyon dolar nakit para, bir minibüs, bir helikopter ve Rusya bayrağı talep etti.
TERÖR OLAYI OLARAK NİTELENDİRİLDİ
Gürcistan İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, rehine krizi bir terör olayı olarak nitelendirilerek ilgili birimlerin olay yerine sevk edildiği belirtildi. Açıklamada, "Bank of Georgia'nın şubesine yapılan baskın, terör eylemi, terör amaçlı rehin alma, yasa dışı silahların temini, depolanması ve taşınmasıyla ilgili soruşturma başlatıldı. Kolluk kuvvetleri, rehinelerin hızlı ve güvenli bir şekilde serbest bırakılması için gerekli tüm önlemleri alıyor. İçişleri Bakanlığı bir kez daha medya temsilcilerini ve vatandaşları güvenlik kurallarına uymaya ve olay yerinde polislerin talimatlarına uymaya çağırıyor" ifadelerine yer verildi.
Ekim 2020'de yine aynı bankanın Zugdidi'deki şubesinde yaşanan olayda, 43 kişiyi rehin alan silahlı bir soyguncu yarım milyon dolar çalıp kaçmıştı. Soyguncu, henüz yakalanamadı.