Video Dünya Gürcistan'da bankadaki rehine krizi büyüyor | Video

Gürcistan'da bankadaki rehine krizi büyüyor | Video

Gürcistan'da bankadaki rehine krizi büyüyor | Video
21.10.2020 | 18:41

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Berlin'de ilk kez sokakta maske zorunluluğu geldi | Video 02:29
Berlin'de ilk kez sokakta maske zorunluluğu geldi | Video 21.10.2020 | 18:41
ABD jetleri, Rus bombardıman uçaklarına eşlik etti | Video 00:36
ABD jetleri, Rus bombardıman uçaklarına eşlik etti | Video 21.10.2020 | 18:41
Gürcistan'da bankadaki rehine krizi büyüyor | Video 02:09
Gürcistan'da bankadaki rehine krizi büyüyor | Video 21.10.2020 | 18:41
Son Dakika: SİHA'lar Ermenistan hedeflerini böyle yok etti! Azerbaycan cephe hattında son durum | Video 01:27
Son Dakika: SİHA'lar Ermenistan hedeflerini böyle yok etti! Azerbaycan cephe hattında son durum | Video 21.10.2020 | 15:10
Kremlin Sözcüsü Peskov'un doğum günü partisi Rusya'da ortalığı karıştırdı | Video 00:23
Kremlin Sözcüsü Peskov'un doğum günü partisi Rusya'da ortalığı karıştırdı | Video 21.10.2020 | 15:53
İzlanda Başbakanı Katrin Jakobsdottir canlı yayında depreme yakalandı | Video 00:22
İzlanda Başbakanı Katrin Jakobsdottir canlı yayında depreme yakalandı | Video 21.10.2020 | 12:19
NASA Osirix-Rex isimli uzay aracını Bennu asteroidine indirdi | Video 00:10
NASA Osirix-Rex isimli uzay aracını Bennu asteroidine indirdi | Video 21.10.2020 | 10:06
Son Dakika: 400 kişilik Ermenistan taburu yok edildi! Azerbaycan'ın kurtardığı yerleşim yeri sayısı 100'ü geçti! 04:09
Son Dakika: 400 kişilik Ermenistan taburu yok edildi! Azerbaycan'ın kurtardığı yerleşim yeri sayısı 100'ü geçti! 21.10.2020 | 09:31
Cemal Kaşıkçı'nın nişanlısı, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Selman'a ABD'de dava açtı | Video 08:03
Cemal Kaşıkçı'nın nişanlısı, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Selman'a ABD'de dava açtı | Video 21.10.2020 | 09:06
Kutup ışıkları uzaydan görüntülendi | Video 03:13
Kutup ışıkları uzaydan görüntülendi | Video 21.10.2020 | 09:03
Meksika'da dalış yapan turistlere köpek balığı dehşeti | Video 00:24
Meksika'da dalış yapan turistlere köpek balığı dehşeti | Video 21.10.2020 | 08:43
Pakistan’da yolcu otobüsü patladı: 6 yaralı | Video 00:56
Pakistan’da yolcu otobüsü patladı: 6 yaralı | Video 20.10.2020 | 18:19
Son Dakika: Ermenistan'ın saldırılarından kaçmak için okula sığındılar! Azerbaycanlılar dehşeti yaşıyor! | Video 04:56
Son Dakika: Ermenistan'ın saldırılarından kaçmak için okula sığındılar! Azerbaycanlılar dehşeti yaşıyor! | Video 20.10.2020 | 12:51
Rusya, süpersonik Onyx gemisavar füzesi fırlattı | Video 00:17
Rusya, süpersonik Onyx gemisavar füzesi fırlattı | Video 20.10.2020 | 15:39
Azerbaycan Ermenistan son durum: Sınır hattından çarpıcı bilgiler | Video 04:58
Azerbaycan Ermenistan son durum: Sınır hattından çarpıcı bilgiler | Video 20.10.2020 | 10:07
Yürüyen merdivenlerde korkunç kaza! Dehşet anları kamerada | Video 00:20
Yürüyen merdivenlerde korkunç kaza! Dehşet anları kamerada | Video 20.10.2020 | 08:51
A Haber, canlı yayında Ermenistan saldırısını kaydetti! | Video 04:45
A Haber, canlı yayında Ermenistan saldırısını kaydetti! | Video 19.10.2020 | 19:46
Rusya, Hazar Denizi'ndeki tatbikatın görüntülerini yayınladı | Video 01:02
Rusya, Hazar Denizi'ndeki tatbikatın görüntülerini yayınladı | Video 19.10.2020 | 19:35
Son dakika! Londra’da kiliseye saldırı | Video 00:18
Son dakika! Londra’da kiliseye saldırı | Video 19.10.2020 | 19:34
Novruzlu köyü sakini Ağayyev, “1 saat önce 10 mermi düştü. Evimde kalamıyorum” | Video 01:13
Novruzlu köyü sakini Ağayyev, “1 saat önce 10 mermi düştü. Evimde kalamıyorum” | Video 19.10.2020 | 17:44

Gürcistan'ın Zugdidi kentinde Bank of Georgia'nın şubesine baskın gerçekleştirerek çok sayıda kişiyi rehin alan ve 500 bin dolar talep eden silahlı şahıs, isteklerinin yerine getirilmemesi durumunda tüm rehineleri öldürmeye başlayacağını duyurdu.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Gürcistan'ın Zugdidi kentinde silahlı bir şahıs, Bank of Georgia'nın bir şubesine girerek çalışanlar ve müşterilerin de aralarında olduğu en az 20 kişiyi rehin almış, rehine krizinin ardından banka şubesinin çevresi, güvenlik güçlerince sarılmıştı. Bir süre sonra bazı rehineler bankanın üst katından kaçarak kurtulmayı başarırken, silahlı şahıs 500 bin dolar para talebinde bulunduğunu duyurdu. Silahlı şahsın bankadaki rehinelerden birine bir televizyon kanalı ile canlı bağlantı yapmasını talep etti. Rehinelerden Iraklı Kvaraçxelia "Mtavari Arxi" televizyon kanalı ile canlı bağlantıya geçerek silahlı şahsın taleplerine dile getirdi.

"TALEBİ GERÇEKLEŞMEZSE REHİNELERİ ÖLDÜRMEYE BAŞLAYACAK"
Kvaraçxelia, "İçeride 19 kişiyiz. Suçlu 500 bin dolar talep ediyor ve diyalog için silahsız birinin en kısa sürede içeriye gelmesini istiyor. O, rehinelerle birlikte bankayı güvenli bir şekilde terk etmek için helikopter veya otomobil talep ediyor. Suçlu hazırda benim yanımdadır. Polise 2 saat süre veriyor, eğer talebi gerçekleşmezse rehineleri öldürmeye başlayacak" ifadelerini kullandı.

Gürcistan İçişleri Bakanlığı, özel kuvvet birimleri ve diğer ilgili kurumların görevlileri Zugdidi kentinde Bank of Georgia'nın etrafı sarmış durumda. Kentte ulaşımın bir kısmı trafiğe kapatılırken, olayla ilgili başlatılan çalışmalar devam ediyor.

Gürcistan İçişleri Bakan Yardımcısı Kakha Sabanadze olayla ilgili gerçekleştirdiği basın toplantısında, medya kuruluşlarına canlı yayın sinyalini kapatma çağrısı yaptı. Sabanadze, "Mobil operatörler de dahil olmak üzere tüm medya kuruluşlarından rehinelerin, kolluk kuvvetlerinin ve vatandaşların güvenliğini korumak ve polis tarafından etkili önlemler alınması için canlı sinyalleri kapatmasını ve kısıtlamasını talep ediyoruz. Aksi takdirde devlet bunu sağlamak için tüm yasal araçları kullanma hakkını saklı tutar" diye konuştu.

Vatandaşların rehin alındığını vurgulayan Sabanadze, "İçişleri Bakanlığı soruşturma ve acil operasyonel arama tedbirleri başlattı. İçişleri Bakanlığı rehinelerin sağlık ve güvenliğini korumak ve zamanında serbest bırakmak için elinden geleni yapıyor" dedi.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA