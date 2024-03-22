Hindistan’da işçiler çöken köprünün altında kaldı | Video
Hindistan’da inşaat halindeki bir köprünün çökmesi sonucu 1 işçinin hayatını kaybettiği, köprünün altında kalan 9 işçinin kurtarıldığı ve hastaneye kaldırıldığı belirtildi.
Koshi Nehri üzerinden Bheja ve Bakaur bölgelerini birbirine bağlaması planlanan 10.2 kilometre uzunluğundaki köprünün inşa çalışması 2014 yılında başlatılmıştı.
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