Video Dünya Hindistan'da trene binmeye çalışan yolcu ölümden döndü | Video
Hindistan'da trene binmeye çalışan yolcu ölümden döndü | Video

Hindistan'da trene binmeye çalışan yolcu ölümden döndü | Video

05.01.2023 | 10:22

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Hindistan'da hareket halindeki yolcu trenine binmeye çalışırken sürüklenen bir kişi, polis tarafından son anda kurtarıldı.

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Hindistan'ın Bihar eyaletindeki Purnea Tren İstasyonu'nda hareket halindeki yolcu trenine binmeye çalışan bir kişi sürüklenmeye başladı. Olay yerinde bulunan ve durumu fark eden polis Sanjeev Kumar Singh duruma müdahale etti. Güvenlik kamerasına yansıyan olayda hareket halindeki trene tutunarak sürüklenen yolcu, polisin ve çevredekilerin müdahalesiyle raylara düşmekten son anda kurtarıldı.

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