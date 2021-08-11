İngiltere'de 3 yaşındaki kızını döverek öldüren anneden tüyler ürperten ifade | Video

İngiltere'de Birmingham'ın West Midlands bölgesinde 3 yaşındaki Kaylee-Jayde, annesiyle birlikte yaşadığı evinde geçen yıl 9 Ağustos'ta ölü olarak bulundu. Yapılan inceleme sonucu küçük kızın, karın ve göğüs bölgesine aldığı sayısız darbe nedeniyle hayatını kaybettiği anlaşıldı. Tıbbi muayenelerde çocuğun kırık kaburgalar, alt bacak kırıkları ve kırık göğüs kemiği dahil olmak üzere geçmişe dayanan yaralanmalara maruz kaldığı ortaya çıktı. Anne ve 22 yaşındaki sevgilisi, cinayeti sorguda itiraf etti. Cani anne, minik kızın gece vakti uyumaması yüzünden sinirlendiğini ve döverek öldürdüklerini söyledi.

İngiltere'de Birmingham'ın West Midlands bölgesinde 3 yaşındaki Kaylee-Jayde, annesiyle birlikte yaşadığı evinde geçen yıl 9 Ağustos'ta ölü olarak bulundu. Yapılan inceleme sonucu küçük kızın, karın ve göğüs bölgesine aldığı sayısız darbe nedeniyle hayatını kaybettiği anlaşıldı. Tıbbi muayenelerde çocuğun kırık kaburgalar, alt bacak kırıkları ve kırık göğüs kemiği dahil olmak üzere geçmişe dayanan yaralanmalara maruz kaldığı ortaya çıktı. Anne ve 22 yaşındaki sevgilisi, cinayeti sorguda itiraf etti. Cani anne, minik kızın gece vakti uyumaması yüzünden sinirlendiğini ve döverek öldürdüklerini söyledi.