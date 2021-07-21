Video Dünya İran’da su krizi nedeniyle başlayan gösteriler devam ediyor: 4 ölü | Video

İran’da su krizi nedeniyle başlayan gösteriler devam ediyor: 4 ölü | Video

İran’da su krizi nedeniyle başlayan gösteriler devam ediyor: 4 ölü | Video
21.07.2021 | 13:02

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İran’ın Huzistan eyaletinde su kesintisi ile başlayan gösterilerde biri polis 4 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

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İran'ın Huzistan eyaletine bağlı Ahvaz, Mahşer, İze, Hurremşehr, Susengerd şehirlerinde su krizi nedeniyle başlayan gösteriler dün akşam da devam etti. Rejim karşıtı göstericiler, İran Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney'i hedef alarak "Kahrolsun Hamaney" sloganları attı.

Göstericiler ile polis arasında çatışmanın yaşandığı Susengerd şehrinde, protestocular bir tankı ateşe verdi. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde bazı göstericilerin silah kullandıkları da görüldü.

İran devlet televizyonuna konuşan Huzistan eyaletine bağlı Bender Mahşehr Vali Yardımcısı Feridun Benderi, gösterilerde bir polis memurunun hayatını kaybettiğini belirterek, "Talegani kasabasındaki gösteriler sırasında çatışmada açılan ateş sonucu bir polis hayatını kaybetti ve bir polis memuru da yaralandı" dedi

İze şehrinde dün gece başlayan gösterilerde ise bir göstericinin hayatını kaybettiği belirtildi. Altıncı gününde devam eden gösterilerde toplamda 4 kişinin hayatını kaybettiği ifade ediliyor.

İran'ın Huzistan eyaletinde 14 Temmuz Çarşamba günü su kaynaklarının kuruması ve kuraklık nedeniyle gösteriler başlamıştı. Huzistan eyaletinin Ahvaz şehrinde başlayan gösteriler Hamidiye, Bostan, Şadgan, Şuş, Danyal ve Mahşehr şehirlerine yayıldı.

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