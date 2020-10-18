İrlanda’dan korona salgınında yeni önlemler | Video
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İrlanda’da korona virüs ile mücadele kapsamında yarından itibaren daha sıkı önlemler alınacak.
İrlanda Yüksek Öğretim Bakanı Simon Harris, korona virüs salgını kapsamında yeni önlemler alınacağını ifade etti. Sınırlandırmaların Pazartesi gününden itibaren yürürlükte olacağını aktaran Harris, salgının başında alınan önlemler kadar sert kuralların alınmadığını söyledi. Korona virüs salgınında en katı kuralları alan ülkelerden biri olan İrlanda'da Mart ayından Mayıs ayının ortasına kadarki dönemde Sağlık Bakanı olarak görev yapan Harris, alınan önlemlerin ülke genelinde olacağını dile getirerek, "Hükümet, yarın harekete geçecek. Yarın daha fazla kısıtlama getirmemiz gerekecek" dedi.