İsrail ile Hamas arasındaki ateşkeste flaş gelişme! İsrail, 90 Filistinli tutukluyu serbest bıraktı | Video
İsrail, Hamas ile varılan ateşkes ve esir takası anlaşması kapsamında 90 Filistinli tutuklunun serbest bırakıldığını açıkladı.
3 İSRAİLLİ ESİR SERBEST BIRAKILMIŞTI
Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin El Kassam Tugayları Gazze Şeridi'nde ateşkes ve esir takası anlaşmasının yürürlüğe girmesi ile 3 İsrailli esiri serbest bırakmıştı. İsrail ordusu, serbest bırakılan Romi Gonen, Emily Damari ve Doron Steinbrecher'in İsrail'e vardığını açıklamıştı. Gözler, anlaşma kapsamında ilk etapta 90 Filistinli tutukluyu serbest bırakmayı taahhüt eden İsrail'e çevrilmişti.
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