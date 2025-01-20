Video Dünya İsrail ile Hamas arasındaki ateşkeste flaş gelişme! İsrail, 90 Filistinli tutukluyu serbest bıraktı | Video
İsrail ile Hamas arasındaki ateşkeste flaş gelişme! İsrail, 90 Filistinli tutukluyu serbest bıraktı | Video

İsrail ile Hamas arasındaki ateşkeste flaş gelişme! İsrail, 90 Filistinli tutukluyu serbest bıraktı | Video

20.01.2025 | 08:25

İsrail, Hamas ile varılan ateşkes ve esir takası anlaşması kapsamında 90 Filistinli tutuklunun serbest bırakıldığını açıkladı.

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Hamas'ın İsrail ile yapılan ateşkes ve esir takası anlaşması kapsamında 3 İsrailli esiri serbest bırakmasının ardından, İsrail'den beklenen adım geldi. İsrail Hapishane Hizmetleri Servisi'nden (IPS) yapılan açıklamada, Hamas tarafından serbest bırakılan 3 esir karşılığında Batı Şeria'daki Ramallah kenti yakınlarında bulunan Ofer Askeri Hapishanesi'nde tutulan 90 Filistinli tutuklunun serbest bırakıldığı bildirildi. Filistin basını serbest bırakılan tutukluların 69'unun kadın, 20'sinin çocuk, birinin ise genç yaşta olduğunu duyururken, özgür kalan Filistinlilerden 78'inin işgal altındaki Batı Şeria'dan, 12'sinin ise işgal altındaki Doğu Kudüs'ten olduğu bildirildi. 90 kişinin otobüslerle cezaevinden ayrıldığı anlar ise amatör kameralara yansıdı.

3 İSRAİLLİ ESİR SERBEST BIRAKILMIŞTI
Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin El Kassam Tugayları Gazze Şeridi'nde ateşkes ve esir takası anlaşmasının yürürlüğe girmesi ile 3 İsrailli esiri serbest bırakmıştı. İsrail ordusu, serbest bırakılan Romi Gonen, Emily Damari ve Doron Steinbrecher'in İsrail'e vardığını açıklamıştı. Gözler, anlaşma kapsamında ilk etapta 90 Filistinli tutukluyu serbest bırakmayı taahhüt eden İsrail'e çevrilmişti.
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