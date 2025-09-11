İsrail’den Lübnan’da Hizbullah altyapısına saldırı | Video 11.09.2025 | 16:28 İsrail, Lübnan’ın güneyindeki Bekaa Vadisi’ne gerçekleştirdiği saldırıda Hizbullah’ın stratejik altyapısı ve silah üretim tesislerini hedef aldığını açıkladı. VİDEO DEVAM EDİYOR

İsrail, Lübnan'da Bekaa Vadisi'ni vurdu. İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) Sözcüsü Avichay Adraee tarafından yapılan açıklamada, İsrail Hava Kuvvetleri'ne ait savaş uçaklarının Hizbullah'ın bölgedeki stratejik altyapısı ve silah üretim tesislerini hedef aldığı aktarıldı. Açıklamada, İsrail ordusunun Lübnan'daki Al-Zarariya bölgesinde de Hizbullah unsurlarının altyapısını hedef aldığı belirtilirken, Hizbullah'ın söz konusu stratejik yapılanmasının İsrail ve Lübnan arasındaki anlaşmaların bir ihlali olduğu vurgulandı. Saldırıda can kaybı ve yaralanmaya ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

İSRAİL ÇEŞİTLİ BÖLGELERİ DE HEDEF ALDI

İsrail ayrıca, bu sabah Lübnan'ın Tyre bölgesinde Ayn Baal ve Bazuriye kentleri arasında yolculuk yapan bir motosikleti ve İsrail sınırına yaklaşık 2 kilometre uzaklıktaki Aita el-Shaab kentindeki bir özel eğitim okulunu insansız hava aracı (İHA) ile hedef aldı. Lübnan Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, İsrail'in motosikleti hedef aldığı saldırıda 1 kişinin öldüğü açıklandı.

İSRAİL, FRANSIZ TEMSİLCİ LE DRİAN'IN ZİYARETİ ÖNCESİNDE SALDIRMIŞTI

İsrail'in saldırılarının, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Lübnan Özel Temsilcisi Jaen-Yves Le Drian'ın resmi ziyareti kapsamında başkent Beyrut'a gelmesinden önce gerçekleştirilmesi de dikkatleri çekti.

İSRAİL, GEÇTİĞİMİZ PAZARTESİ GÜNÜ DE SALDIRMIŞTI

İsrail geçtiğimiz pazartesi günü de Hizbullah unsurlarını hedef aldığını belirterek Lübnan'ın doğusunda bir saldırı gerçekleştirmiş, saldırıda 5 kişi hayatını kaybetmişti.

İSRAİL, LÜBNAN İLE ATEŞKESİ İHLAL ETMEYE DEVAM EDİYOR

İsrail ve Lübnan arasında Kasım 2024 tarihinde ateşkes kararına varılmıştı. Ancak İsrail, Hizbullah unsurlarını hedef aldığını öne sürerek Lübnan'ın çeşitli bölgelerine saldırılar düzenleyerek söz konusu ateşkesi ihlal etmeye devam ediyor.