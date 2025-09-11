Video Dünya İsrail’den Lübnan’da Hizbullah altyapısına saldırı | Video
İsrail’den Lübnan’da Hizbullah altyapısına saldırı | Video

İsrail’den Lübnan’da Hizbullah altyapısına saldırı | Video

11.09.2025 | 16:28

İsrail, Lübnan’ın güneyindeki Bekaa Vadisi’ne gerçekleştirdiği saldırıda Hizbullah’ın stratejik altyapısı ve silah üretim tesislerini hedef aldığını açıkladı.

VİDEO DEVAM EDİYOR

İsrail, Lübnan'da Bekaa Vadisi'ni vurdu. İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) Sözcüsü Avichay Adraee tarafından yapılan açıklamada, İsrail Hava Kuvvetleri'ne ait savaş uçaklarının Hizbullah'ın bölgedeki stratejik altyapısı ve silah üretim tesislerini hedef aldığı aktarıldı. Açıklamada, İsrail ordusunun Lübnan'daki Al-Zarariya bölgesinde de Hizbullah unsurlarının altyapısını hedef aldığı belirtilirken, Hizbullah'ın söz konusu stratejik yapılanmasının İsrail ve Lübnan arasındaki anlaşmaların bir ihlali olduğu vurgulandı. Saldırıda can kaybı ve yaralanmaya ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

İSRAİL ÇEŞİTLİ BÖLGELERİ DE HEDEF ALDI
İsrail ayrıca, bu sabah Lübnan'ın Tyre bölgesinde Ayn Baal ve Bazuriye kentleri arasında yolculuk yapan bir motosikleti ve İsrail sınırına yaklaşık 2 kilometre uzaklıktaki Aita el-Shaab kentindeki bir özel eğitim okulunu insansız hava aracı (İHA) ile hedef aldı. Lübnan Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, İsrail'in motosikleti hedef aldığı saldırıda 1 kişinin öldüğü açıklandı.

İSRAİL, FRANSIZ TEMSİLCİ LE DRİAN'IN ZİYARETİ ÖNCESİNDE SALDIRMIŞTI
İsrail'in saldırılarının, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Lübnan Özel Temsilcisi Jaen-Yves Le Drian'ın resmi ziyareti kapsamında başkent Beyrut'a gelmesinden önce gerçekleştirilmesi de dikkatleri çekti.

İSRAİL, GEÇTİĞİMİZ PAZARTESİ GÜNÜ DE SALDIRMIŞTI
İsrail geçtiğimiz pazartesi günü de Hizbullah unsurlarını hedef aldığını belirterek Lübnan'ın doğusunda bir saldırı gerçekleştirmiş, saldırıda 5 kişi hayatını kaybetmişti.

İSRAİL, LÜBNAN İLE ATEŞKESİ İHLAL ETMEYE DEVAM EDİYOR
İsrail ve Lübnan arasında Kasım 2024 tarihinde ateşkes kararına varılmıştı. Ancak İsrail, Hizbullah unsurlarını hedef aldığını öne sürerek Lübnan'ın çeşitli bölgelerine saldırılar düzenleyerek söz konusu ateşkesi ihlal etmeye devam ediyor.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

İsrail’den Lübnan’da Hizbullah altyapısına saldırı | Video 00:28
İsrail’den Lübnan’da Hizbullah altyapısına saldırı | Video 11.09.2025 | 16:28
Fransa’daki Her şeyi durduralım protestolarında 675 gözaltı | Video 04:26
Fransa'daki "Her şeyi durduralım" protestolarında 675 gözaltı | Video 11.09.2025 | 15:55
Berlin’de 30 yılı aşkın aradan sonra ilk kez uyarı sireni çaldı | Video 03:15
Berlin'de 30 yılı aşkın aradan sonra ilk kez uyarı sireni çaldı | Video 11.09.2025 | 15:16
Meksika’da devrilen LPG tankeri patladı: 4 ölü, 90 yaralı | Video 05:29
Meksika'da devrilen LPG tankeri patladı: 4 ölü, 90 yaralı | Video 11.09.2025 | 15:21
Endonezya’yı sel vurdu: 19 ölü, 10 kayıp! | Video 03:17
Endonezya'yı sel vurdu: 19 ölü, 10 kayıp! | Video 11.09.2025 | 13:35
Meksika’da devrilen LPG tankeri patladı: 4 ölü, 90 yaralı | Video 05:29
Meksika'da devrilen LPG tankeri patladı: 4 ölü, 90 yaralı | Video 11.09.2025 | 11:41
NASA, Mars’ta şimdiye kadarki en net yaşam belirtisine ulaştı | Video 07:27
NASA, Mars’ta şimdiye kadarki en net yaşam belirtisine ulaştı | Video 11.09.2025 | 09:13
ABD’de Trump’a yakın aktivist Kirk’e düzenlenen saldırıyla ilgili 1 gözaltı | Video 00:43
ABD’de Trump'a yakın aktivist Kirk’e düzenlenen saldırıyla ilgili 1 gözaltı | Video 11.09.2025 | 09:12
Fransa’da başbakan olarak atanan Lecornu, Bayrou’dan görevi devraldı | Video 05:46
Fransa'da başbakan olarak atanan Lecornu, Bayrou'dan görevi devraldı | Video 10.09.2025 | 16:27
ABD Kongresi’nde Yemen açıklarında bir füzenin UFO’ya çarptığı anlar gösterildi | Video 00:51
ABD Kongresi’nde Yemen açıklarında bir füzenin UFO’ya çarptığı anlar gösterildi | Video 10.09.2025 | 15:39
AP Başkanı Metsola: Polonya’nın herhangi bir saldırıya karşı kendini savunma hakkı vardır | Video 02:32
AP Başkanı Metsola: "Polonya’nın herhangi bir saldırıya karşı kendini savunma hakkı vardır" | Video 10.09.2025 | 12:42
ABD Başkanı Trump, gittiği restoranda Gazze’de İsrail’e verdiği destek nedeniyle protesto edildi | Video 05:28
ABD Başkanı Trump, gittiği restoranda Gazze'de İsrail'e verdiği destek nedeniyle protesto edildi | Video 10.09.2025 | 11:42
İsveç’in yeni Sağlık Bakanı Lann, basın toplantısı sırasında bayıldı | Video 00:27
İsveç’in yeni Sağlık Bakanı Lann, basın toplantısı sırasında bayıldı | Video 10.09.2025 | 08:54
Polonya’dan Belarus ile olan sınır kapılarını kapatma kararı | Video 01:27
Polonya'dan Belarus ile olan sınır kapılarını kapatma kararı | Video 10.09.2025 | 08:54
İsrail’in Doha’ya düzenlediği saldırıya ait yeni görüntüler ortaya çıktı | Video 00:33
İsrail’in Doha’ya düzenlediği saldırıya ait yeni görüntüler ortaya çıktı | Video 10.09.2025 | 08:42
SON DAKİKA | Sumud Filosu’na bir drone saldırısı daha 01:01
SON DAKİKA | Sumud Filosu'na bir drone saldırısı daha 10.09.2025 | 07:17
İsrail’den Katar’da Hamas’a suikast | Video 02:57
İsrail'den Katar'da Hamas'a suikast | Video 09.09.2025 | 16:20
Rusya’dan Ukrayna’nın Donetsk bölgesine saldırı: 21 ölü | Video 00:16
Rusya’dan Ukrayna’nın Donetsk bölgesine saldırı: 21 ölü | Video 09.09.2025 | 14:20
Pakistan’da selden etkilenenleri taşıyan bot alabora oldu: 5 ölü | Video 02:34
Pakistan’da selden etkilenenleri taşıyan bot alabora oldu: 5 ölü | Video 09.09.2025 | 12:50
Boşanmalar artıca Almanlar umutlarını aşk kilitlerine bağladı | Video 05:48
Boşanmalar artıca Almanlar umutlarını aşk kilitlerine bağladı | Video 09.09.2025 | 12:50

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY