Video Dünya İtalya’da şoke eden kaza! Milyarderin jeti binaya çakıldı: 8 ölü | Video
İtalya’da şoke eden kaza! Milyarderin jeti binaya çakıldı: 8 ölü | Video

İtalya’da şoke eden kaza! Milyarderin jeti binaya çakıldı: 8 ölü | Video

04.10.2021 | 10:45

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İtalya’nın Milano kentinde şoke eden bir uçak kazası yaşandı. Ülke basınında yer alan haberlere göre kentte bulunan havalimanından Sardinya Adası’na gitmek üzere havalanan bir özel jet, kalkışından kısa süre sonra yerleşim yerine çakıldı.

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İtalya'nın Milano kentindeki Linate Havaalanı'ndan Sardunya Adası'na gitmek üzere havalanan küçük özel uçak, kalkıştan kısa süre sonra 2 katlı boş bir binanın üzerine düştü. Uçağın düşmesinin ardından patlama sesi duyulurken, gökyüzünü dumanlar kapladı. Çevredeki bazı araçlar ise alev aldı. Polis tarafından yapılan açıklamada kazada 2'si mürettebat 8 yolcunun hayatını kaybettiği belirtildi. Kazanın nedeni henüz bilinmezken, olayda yaralanan olmadığı belirtildi.

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