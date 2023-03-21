Japonya'da kiraz çiçekleri açtı, halk parklara akın etti | Video 21.03.2023 | 10:43 Japonya'nın simgelerinden olan sakura (kiraz çiçeği) ağaçlarının çiçek açmasıyla kovid-19 salgını süresince uygulanan kısıtlamaların kaldırılmasını fırsat bilen binlerce kişi, başkent Tokyo'da parklara akın etti. VİDEO DEVAM EDİYOR

Japonya'da baharın gelişini müjdeleyen sakura ağaçlarının çiçek açmasıyla başkent Tokyo'nun dört bir tarafındaki park ve caddelerde adeta görsel şölen yaşandı. Kovid-19 salgını süresince parklarda uygulanan piknik yasağının bu yıl kaldırılmasını fırsat bilen binlerce kent sakini ve turist, bulutlu havaya rağmen şehrin önemli turistik noktalarından biri olan Asakusa semtine akın etti. Kimileri Sumida Nehri'nin kenarında piknik yaparken, kimi ziyaretçiler ise senede 1 kez görülebilen kiraz çiçeklerini çektikleri fotoğraflarla ölümsüzleştirdi.

Japonya'yı ziyaret etmek için özellikle Sakura mevsimini beklediğini belirten Avustralya turist Ashton Kevin, "Japonya'ya ilk gelişim. Kültürün ve yemeklerin tadını çıkarıyorum. Herkesin salgın öncesindeki gibi günlük faaliyetlerini sürdürdüğünü görmek çok iyi. Ayrıca herkes çok arkadaş canlısı. Sakura mevsimi dolasıyla çok fazla turist var ve çiçekler çok güzel" ifadelerini kullandı.

Asakusa'daki Sumida Parkı'na kiraz çiçeklerini görmek için geldiğini söyleyen Haruka Adachi de, "Sakura, Japonya'nın en önemli simgelerinden biri. Ve bugün de gerçekten muhteşem gözüküyorlar" diye konuştu.

Asakusa semtinin özellikle sakuraları görmek isteyenlerin uğrak noktası olduğunu belirten Yumi Yoshino da, "Ben de tam bu nedenle arkadaşlarımla birlikte buraya geldim" dedi.