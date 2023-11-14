Video Dünya Kassam Tugayları, İsrail saldırısında ölen esir İsrailli kadın askerin videosunu yayınladı
Kassam Tugayları, İsrail saldırısında ölen esir İsrailli kadın askerin videosunu yayınladı

Kassam Tugayları, İsrail saldırısında ölen esir İsrailli kadın askerin videosunu yayınladı

14.11.2023 | 09:28

İsrail'in Gazze'deki katliamı sürerken Hamas'ın askeri kanadı Kassam Tugayları, 19 yaşındaki İsrailli bir esirin videosunu yayınladı. Genç kadının "Ölmekten korkuyorum, lütfen durun" şeklinde konuştuğu videonun sonunda cansız bedeninin fotoğrafına yer verildi. Sözcü Ebu Ubeyde, genç esirin İsrail'in saldırısında hayatını kaybettiğini açıkladı.

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